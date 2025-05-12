施紀賢公布收緊移民措施　規定英語水平及延長居留期

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）5月12日公布收緊移民政策新措施，當中包括規定所有類別簽證人士需要符合英語水平要求，以及延長申請入籍前的居留時間等。



《衛報》及天空新聞（Sky News）等傳媒提到，施紀賢12日在唐寧街首相府就有關措施舉行記者會，他表示今次將會與過去劃清界線，並確保在英國定居是一項需要爭取的特權，而不是權利。

施紀賢表明，大家來到英國後，應致力融入社會及學習英語。他指出，降低淨移民、提升技能及支援英國勞工將會是移民白皮書提出的內容，承諾在今屆國會完結前減少淨移民數目。

英國移民：圖為2023年3月23日，倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）第5客運大樓入境護照檢查區有標明是英國邊境的標誌。（Reuters）

根據報道內容，英國政府的收緊移民政策內容包括一個以貢獻水平為基礎的模型，外國移民申請成為公民前，居留期由原本的5年增至10年，但對英國經濟及社會有實質及長久貢獻的人士，如醫護人員、工程師及人工智能專家等則不受限制。

另外英國政府亦計劃為所有移民途徑提升英語要求，意味所有外國勞工都需要有較高英語水平。而有關規定亦將首次擴展到所有成年眷屬，當局希望此舉可以協助他們適應社會及尋找工作。

2025年5月2日，英國貝德福德郡（Bedfordshire），首相施紀賢 (Keir Starmer) 參觀一間國防承包商時與工作人員交談。（Reuters）

施紀賢並提出將更多外國罪犯遞解出境，以及要求英國僱主培訓更多本地員工，亦規定技術勞工赴英前需要取得學士學位等。

英國政府的數據顯示，截至2024年6月的過去12個月，當地的淨移民人數為72.8萬人，比上屆保守黨政府的超過90萬人稍為回落，但仍然比2015年脫歐前時代的32.9萬人明顯高得多。