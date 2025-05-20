澤連斯基兩度與特朗普通話　稱考慮辦俄烏美英等多方高層會談

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於5月19日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通電話，特朗普稱俄烏將立即就停火啟動談判。與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，同日兩度與特朗普通話，基輔及盟友正考慮安排烏克蘭、俄羅斯、美國、歐盟國家和英國舉行高層會晤，尋求結束戰事。



2018年7月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在芬蘭首都赫爾辛基會晤時握手。（Reuters）

澤連斯基表示，19日與特朗普進行了兩次不同形式的通話。第一次是兩人單獨對話，澤連斯基強調了實現停火、繼續對俄制裁，以及任何涉及烏克蘭的決定都必須徵得該國意見的重要性。第二次通話則有法國、芬蘭、德國、意大利以及歐盟領導人共同參與。

冀會議盡快舉行 地點可在土耳其、梵蒂岡或瑞士

澤連斯基稱，第二次通話時間較長，性質也有所不同，參與者正在考慮舉行最高級別的各方會議，包括烏克蘭、俄羅斯、美國、歐盟國家和英國。他指出，土耳其、梵蒂岡或瑞士可以作為會議舉辦地，並希望會議能夠盡快召開。

與此同時，澤連斯基表示，烏克蘭不會從該國領土的部份地區撤軍，也不會屈服於俄羅斯提出的任何最後通牒。他並希望此前已與俄羅斯達成協議的囚犯交換，能在未來幾天或幾周內實現。

澤連斯基又稱，他預計歐洲將宣布對俄羅斯實施「強硬」的新制裁措施，但他沒有詳細說明。他又呼籲，美國應對俄羅斯的銀行和能源部門實施制裁，以減少其軍事所需資金。

2025年5月16日，烏克蘭代表團在土耳其與俄羅斯代表團談判。圖為烏方代表團成員。（Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS）

2025年5月16日，波蘭總理圖斯克、烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍和英國首相施紀賢在阿爾巴尼亞舉行的第六屆歐洲政治共同體峰會烏克蘭安全會議上發表講話。（Reuters）