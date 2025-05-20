澤連斯基兩度與特朗普通話 稱考慮辦俄烏美英等多方高層會談
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於5月19日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通電話，特朗普稱俄烏將立即就停火啟動談判。與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，同日兩度與特朗普通話，基輔及盟友正考慮安排烏克蘭、俄羅斯、美國、歐盟國家和英國舉行高層會晤，尋求結束戰事。
澤連斯基表示，19日與特朗普進行了兩次不同形式的通話。第一次是兩人單獨對話，澤連斯基強調了實現停火、繼續對俄制裁，以及任何涉及烏克蘭的決定都必須徵得該國意見的重要性。第二次通話則有法國、芬蘭、德國、意大利以及歐盟領導人共同參與。
冀會議盡快舉行 地點可在土耳其、梵蒂岡或瑞士
澤連斯基稱，第二次通話時間較長，性質也有所不同，參與者正在考慮舉行最高級別的各方會議，包括烏克蘭、俄羅斯、美國、歐盟國家和英國。他指出，土耳其、梵蒂岡或瑞士可以作為會議舉辦地，並希望會議能夠盡快召開。
與此同時，澤連斯基表示，烏克蘭不會從該國領土的部份地區撤軍，也不會屈服於俄羅斯提出的任何最後通牒。他並希望此前已與俄羅斯達成協議的囚犯交換，能在未來幾天或幾周內實現。
澤連斯基又稱，他預計歐洲將宣布對俄羅斯實施「強硬」的新制裁措施，但他沒有詳細說明。他又呼籲，美國應對俄羅斯的銀行和能源部門實施制裁，以減少其軍事所需資金。
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