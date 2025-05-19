澤連斯基形容與萬斯會晤「良好」　談及特朗普即將與普京通話

教宗良十四世（Pope Leo XIV）5月18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）主持就職彌撒，到場出席儀式的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）和美國副總統萬斯（JD Vance）除曾握手致意，並舉行了約40分鐘會晤。



在出席教宗良十四世的就職彌撒時，澤連斯基曾與萬斯握手致意。他同日與萬斯、美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）舉行會談， 烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）、外長瑟比加（Andrii Sybiha）亦有出席。

這是澤連斯基2月訪問白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發生爭執以來，與萬斯的首次會面，當時萬斯指責澤連斯基對特朗普「不尊重」。

圖為2025年5月18日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）和美國副總統萬斯（JD Vance）在羅馬會面。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）、外長瑟比加（Andrii Sybiha），與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）均有出席。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ）

澤連斯基稱，這次會晤「良好」，並發布了會面照片。烏克蘭媒體稱，這次會晤持續了約40分鐘。澤連斯基表示，向萬斯重申了立場，即烏克蘭已準備好進行真正的外交，並強調盡快實現全面無條件停火的重要性。

法新社引述烏克蘭高級官員透露，澤連斯基在羅馬與萬斯的簡短會晤中，討論了特朗普與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將於19日通話的準備工作、前線局勢，以及如果通話沒有結果，對俄羅斯實施制裁的可能性。該官員也稱，這次會談比2月時的氣氛「良好」 。