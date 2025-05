時隔三年俄烏首次直接對話，伊斯坦堡會談為何又失敗了

俄羅斯和烏克蘭代表團在土耳其伊斯坦堡進行的雙邊談判已結束。會談時長不到兩個小時。烏克蘭方面稱談判毫無成果,儘管俄羅斯代表團團長對談判結果表示滿意,但除了達成將進行一次1000人對1000人的俘虜交換共識,在關鍵的停火和和平協議方面沒有任何進展。



俄羅斯新聞媒體網站「Gazeta.ru」記者、政治分析家維塔利·柳姆申(Vitaly Ryumshin)近日在「今日俄羅斯」網站發文分析稱,俄羅斯與烏克蘭近日在土耳其的伊斯坦堡進行直接談判,但這種和談在開始之前就註定失敗。原因有兩個。

一是真正和平談判的條件根本不存在。

在軍事上,烏克蘭的局勢仍然岌岌可危。雖然烏克蘭軍隊仍在頓巴斯地區堅守着防線,但士氣和兵力都在下降,一些陣地明顯在崩潰。

然而,在政治上,基輔繼續表現得好像佔據了上風,得到了英國、法國和德國號召的所謂的「自願聯盟」的支持,這些歐洲國家一直阻撓華盛頓為推動快速和平而做出的任何認真努力。

烏克蘭代表團2025年5月16日在土耳其與俄羅斯代表團談判,圖為烏代表團(Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

澤連斯基目前的策略是透明的:安撫特朗普,避免引發強烈反對,但不同意任何可能讓烏克蘭通過談判達成和解的事情。即使處於弱勢,基輔也沒有表現出做出有意義的讓步的意願,甚至沒有表現出與莫斯科直接接觸的意願。

在俄羅斯方面,幾乎沒有動力去縱容一個由西方管理的、旨在讓特朗普總統獲得外交勝利的進程。俄羅斯正在堅守前線,繼續有條不紊地擴大戰果。現在沒有理由在取得進展的時候提出停火。

莫斯科目前的做法很明確:通過試探性接觸來測試基輔的誠意,但在軍事行動產生更大影響力之前,避免任何正式的停火協議。克里姆林宮有一種務實的想法,那就是爭取時間——在今年春季和夏季完成這項任務,然後以強勢地位進行談判。

基輔、莫斯科和華盛頓之間最近的一系列最後通牒不是外交手段,而是政治邊緣策略的博弈。各方都希望挑起對方拒絕談判,從而獲得道德上的優勢。事實上,沒有人特別渴望真誠地談判。

2025年5月15日,土耳其伊斯坦堡,俄烏談判俄方代表團長兼總統顧問梅金斯基(Vladimir Medinsky,左二)、副外交部長加盧津(Mikhail Galuzin,左一)、副國防部長福明(Alexander Fomin,右二)、俄軍總參謀部情報總局長科斯秋科夫(Igor Kostyukov,右一)在俄羅斯領事館外見記者。(Reuters)

二是之前的所有停火嘗試都失敗了,這次也不例外。

我們不要忘記早期努力的結局:海上停火、暫停針對能源的打擊以及大肆宣傳的「復活節」和「勝利日」停火。這些努力都在不切實際的期望、相互矛盾的解釋和完全缺乏執行機制的重壓下崩潰了。

自今年年初以來,美國一直在多個相互矛盾的和平軌道上橫跳,希望在各方不可調和的要求中找到一個解決方案,但至今沒有達成任何正式協議,沒有簽署統一文件,也沒有建立真正的監督機制。各方對停火意味着什麼都有自己的想法。結果呢?盡是空談,毫無結果。

伊斯坦堡會談的籌備工作與前幾次的失敗有着很強的相似之處,沒有人真正知道議程上有什麼,不清楚雙方是否對他們會談討論的內容有共同的理解,代表團的級別也在不斷變化。

澤連斯基曾堅稱他將親自出席,但前提是他能直接與普京會面。他說他只想討論30天的停火協議,僅此而已。與此同時,普京似乎對錶演式的外交不感興趣,他沒有理由僅僅為了取悦西方而露面,更有可能在時機成熟時專注於具體的條約討論上。

2025年5月15日,土耳其伊斯坦堡,俄羅斯副外交部長加盧津(Mikhail Galuzin)站在俄羅斯總領館外。(Reuters)

如果俄烏兩國總統不親自參與會談,那就不會有大家預期的結果。從實際角度來看,這一切意味着什麼?

最好的情況是,莫斯科和基輔的代表團抵達伊斯坦堡,分別與美國和土耳其的中間人舉行會談,並帶着「繼續討論」的模糊承諾離開。

在最好的情況下,被稱為「烏克蘭和平進程」的長期休眠的軀體可能會多維持一段時間。伊斯坦堡峰會將是漫長而憤世嫉俗的外交舞台上的另一幕,每個演員在登上舞台時都清楚地知道劇本的結局。

原文題目:Why the Russia-Ukraine peace talks are doomed before they begin

原文出處:https://www.rt.com/russia/617543-russia-ukraine-istanbul-peace-talks/

編譯:歐亞系統科學研究會特聘研究員魯沂

相較於原文有刪減,題目和圖片為編者所加。