日本農相失言稱從不需買米　石破茂深感抱歉惟無意撤職

日本正面臨30年來最嚴重的米荒及米價高企之際，農林水產大臣江藤拓發表爭議言論，他在一場演講時竟說：「我沒買過米。坦白說，我的支持者送我很多米，多到可以賣的程度，就在我家的食品儲量室中」。這番言論引起國內不少批評，首相石破茂5月20日就江藤拓的言論，向消費者和大米生產者致歉，惟強調無意解除江藤拓的職務。



首相石破茂周二早上在首相官邸見記者時表示：「身為任命者，我深感抱歉。這項發言大有問題。」他向消費者和大米生產者致歉，指當權者深感責任重大，又指農林水產大臣的工作，是找出應對米價高企的方法。

江藤拓周一就失言道歉，認同自己沒有充分體諒消費者，決定全面撤回有關言論。他說：「我說出和我實際情形不同的發言，引發爭議，真的感到很遺憾。我沒充分考慮到消費者」。

首相石破茂周二早上在首相官邸見記者時表示：「這項發言大有問題。」（Reuters）

日本共同通信社日前的一項民調顯示，相較於上一次於4月實施的民調，石破內閣支持率下降5.2個百分點，為27.4%，創上台以來新低紀錄。有關米價的應對，87.1%的民眾認為「做得不夠充分」。