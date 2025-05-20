路透社：日本制鐵擬承諾投資美鋼140億美元

路透社5月20日引述一份文件和3名知情人士報導，日本制鐵（Nippon Steel）公司計畫向美國鋼鐵公司（U.S. Steel）運營投資140億美元（約1,096億港元），其中包括在特朗普政府批准日本制鐵收購這家標誌性美國公司的情況下，斥資40億美元（約313億港元）在美國建造一座新鋼鐵廠。



報導指，到2028年，日鐵將向美鋼的基礎設施投入110億美元（約861億港元），其中包括10億美元（約78億港元）用於一項綠地投資，且預計未來幾年增加到30億美元（約235億港元）。

這項超額投資承諾遠高於最初的14億美元（約110億港元），是作為日鐵收購美鋼最後一搏的一部分。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和前任總統拜登（Joe Biden）此前均反對這項收購計畫。

萊特希澤：卸下列根政府的公職後，萊特希澤進入一間私人律師行，繼續主攻國際貿易法，致力於捍衛美國鋼鐵業免受鋼鐵進口影響，當中不少案件涉及中國企業。圖為美國新澤西州一個碼頭，工人在搬運鋼鐵。（Getty Images）

日鐵提出的方案必須在5月21日前完成新一輪的美國國家安全審查，1月份的審查被拜登以國家安全為由否決。特朗普2月7日說，日鐵已放棄早前收購美鋼的計畫，轉而尋求對美鋼進行大規模投資。

而特朗普將有15天時間決定這項交易的命運，但審查時間表有可能會有變化。目前，尚未清楚日鐵提出的數十億美元新投資是否足以說服特朗普。