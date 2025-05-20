彭博：印度與美國商討三階段貿易協議　料7月達成臨時協議

彭博社5月20日引述印度官員指，印度正與美國討論一項分三階段進行的關稅協議，預計在今年7月，即特朗普就「對等關稅」宣布後設立的90日暫緩期限到達前，達成首階段的臨時協議。



報道引述印度官員指，這項分三階段實行的關稅協議中，首階段可能涵蓋印度的工業品、部份農產品的准入，以及解決商品的品質控制要求等非關稅壁壘。

而協議第二階段將涉及範圍更廣泛與詳細的內容，預料會在今年9月至11月，即美國總統特朗普訪問印度出席四方安全對話（Quad）峰會期間達成，可能涵蓋副總統萬斯（JD Vance）在4月出訪印度時，雙方商討的19個領域。

2025年4月22日，印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu），圖為工廠中的工人正在紡織商品。（Reuters）

報道還引述消息人士指，最終階段可能將是一項全面協議，一旦獲批就可能要在明年才達成。

印度貿易部長戈亞爾（Piyush Goyal）正訪問華盛頓，預計將與華府官員商討貿易問題。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前曾表示，印度向美國提出零關稅方案，但印方其後否認。