失最後AAA評級　美國金融巿場頻亮紅燈　恐只能飲鴆止渴 ｜點經

最近美國金融市場出現非常關鍵的變化。如果將近期美國聯儲局（Fed）鮑威爾（Jerome Powell）講話，國際信用評級機構紛紛下調美國評級，再結合近一段時間美國金融市場變化綜合來看，不妙！美國會不會再被迫再飲下鴆酒？



日前，國際信用評級機構穆迪（Moody's）宣布，由於美國政府債務和利率支付比例增加，該機構決定將美國主權信用評級從AAA下調至AA1。此前，惠譽（Fitch Ratings ）、標準普爾（Standard & Poor's）已經下調了美國的主權信用評級，這意味着美國在三大主要國際信用機構中的主權信用評級均失去了AAA的最高等級。

雖然特朗普嘴巴一直贏贏贏，但這些評級機構倒是很老實。而重要的是，連美國的評級機構都下調美國信用評級，只能說明真實情況比評級更嚴重。

國際信用評級機構穆迪（Moody's）宣布，由於美國政府債務和利率支付比例增加，該機構決定將美國主權信用評級從AAA下調至AA1。（Getty）

另一方面，鮑威爾在5月15日表示，正在重新評估其貨幣政策框架的「關鍵部分」，隨着經濟和政策不斷變動，長期利率可能會走高。這意味着，聯儲局幾乎宣佈2008年以來的長期低利率時代可能已經結束，未來將進入一個階段性的「高利率時代」。別忘了，美國金融市場正陷於極度不穩定的動盪之下，鮑威爾做了這個關鍵表態。

最關鍵的美債表現：美國20年期和30年期國債收益率，今天又雙雙觸及5%大關。30年期國債收益率，即將超過2023年的高點。由於債券價格和收益率是反向關係，收益率上漲，意味着債券價格下跌，意味着當前長期美債市場又再次出現拋售潮。

這一方面反應市場投資者對長期美債缺乏信心，穆迪下調美國信用評級，進一步中傷投資者的信心。另外一方面也是市場投資者對於聯儲局長期維持高利率的預期，鮑威爾15日講話強化了這個預期。

圖為2025年5月7日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

鮑威爾表示，聯儲局正在調整其貨幣政策框架，以應對2020年疫情後通脹和利率前景的重大變化。鮑威爾很明確的說：「2020年制定的政策框架是基於當時持續低利率和低通脹的環境，但當下經濟條件已發生顯著變化。」（更多內容見：《鮑威爾「認錯」聲明 「零利率時代終結」是隱含結論》）

這裏鮑威爾特意提到了2020年，而在2020年，聯儲局做過最出格的事情，就是在2020年3月疫情危機裏，開啟無限印鈔，印鈔4萬億美元的基礎貨幣，強行把那次流動性危機給延後了。鮑威爾的意思是，當時之所以可以開啟無限印鈔，是基於美國長期處於「低利率、低通脹」的經濟環境裏。

2008年次貸危機爆發後，聯儲局開啟QE，進行量化寬鬆印鈔，而依託於中國等出口國龐大的製造業，為美國供應大量物美價廉的商品，才讓美國得以長期保持低通脹環境，從而給長期維持量化寬鬆印鈔，提供了基礎。但是2018年，特朗普發動貿易戰後，就已經動搖了這個基礎。並且，2020年的疫情危機，讓全球供應鏈一度紊亂，這種情況下，聯儲局2020年又一次無限印鈔，一下子引爆了美國2021年開始的通脹危機。

2017年11月2日，美國華盛頓白宮，時任總統特朗普（Donald Trump，左）在與獲他提名的聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）舉行會面。（Reuters）

2021年，一開始鮑威爾還比較嘴硬，拋出了有名的通脹暫時論，結果，2022年俄烏衝突的爆發，加劇了美國通脹失控，從而迫使聯儲局在2022年3月開始激進加息。雖然去年美國通脹率出現大幅回落，但通脹率只是CPI按年指數，只要CPI維持一年不變，通脹率就會降為0，但這並不代表物價降回2020年之前的水平。通脹率下降，只是代表美國當前物價增速稍微放緩。

事實是，當前美國物價整體仍然比2020年之前，起碼貴50%以上。當前美國物價仍然還在持續上漲，只是增速沒有2022年那麼快而已。這個從美國CPI指數就可以看出來。

本來去年美國通脹率好不容易回落到3%以下。但今年特朗普再次發動貿易戰，一下子讓美國通脹前景惡化。雖然特朗普一開始嘴硬，試圖糊弄美國MAGA，稱高額關稅會由生產國買單。但隨着越來越多事實證明，高額關稅將由美國消費者買單時，特朗普開始着急了。

想想都知道，關稅最終必然會落到消費者頭上，使其遭受經濟上的痛苦。特朗普發動的這場全球貿易戰，是必然推動美國通脹上升。鮑威爾也是在這個背景下，才發表那個講話，暗示「長期低利率」的時代已經結束。鮑威爾警告稱：「我們可能正在進入一個供應衝擊更頻繁、更持久的時期——這對經濟和央行來說都是一個艱鉅的挑戰。」

聯儲局即將對利率制定框架進行調整，雖然不太可能影響當前的政策決策，但承認了「長期低利率」時代可能已經結束。（REUTERS/File Photo）

聯儲局即將對利率制定框架進行調整，雖然不太可能影響當前的政策決策，但承認了「長期低利率」時代可能已經結束。不過需要注意，雖然未來這幾年，聯儲局可能會把利率長期維持在較高水平，但不代表會對今年可能爆發的流動性危機無動於衷。

之前長期低利率時代的中性利率是2.5%左右。而長期高利率時代的中性利率可能是3.5%左右，這意味着聯儲當前4.25%的利率，還是有一些降息空間，只是這個降息空間沒那麼大。此外，除了降息之外，能對流動性危機進行短期緩解的有效方式，只有印鈔擴表。

這意味着，聯儲局今年是有可能在高利率環境下，進行高息擴表。如果今年美國爆發流動性危機，不要小看這個可能性，美國長期國債收益率不斷走高，美債拋售潮隱患不斷。國際信用評級降低美國評級也是由此考慮。如此，那麼聯儲局就會被迫高息擴表。

這毫無疑問是一種飲鴆止渴的行為，但聯儲局也別無他法。高息擴表，會讓美國債務問題更加嚴重，但至少可以避免立即死刑，好歹能爭取個死緩。至於能死緩多久，對現在的美國政府來說，已經不是他們能考慮的問題了。以美國的現況來看，只能拖一時是一時。