華爾街日報：民主共和兩黨均不想限制支出　美國理應被降級

國際評級機構穆迪（Moody's）5月16日將美國信用評級由「AAA」下調一級至「Aa1」，理由是因美國政府長期預算赤字和債務償還成本上升。這是繼惠譽（Fitch Ratings ）、標準普爾（Standard & Poor's）後，三大主要國際信用機構的最後一間將美國的主權信用評級從最高等級調低。《華爾街日報》發表社論指，美國「理應被降級」，這也是對現在掌權華盛頓的共和黨人來說是一個重要的警告。



社論稱，穆迪的降級讓人們再一次聚焦美國的赤字和債務。問題源頭在於支出，兩黨均不想限制支出。1995年至2024年，美國聯邦政府支出平均約佔GDP的21.1%，在08年金融危機和新冠疫情期間，政府支出更是大幅飆升。儘管過去兩年中支出有所下降，但在2024財政年度，支出仍然佔美GDP的23.4%。

這導致美國去年的預算赤字達到佔GDP的6.4%，這種情況在經濟成長、既無戰爭也無緊急狀況的情況下，幾乎是前所未聞。

國際知名信用評等機構穆迪（Moody's）。（Getty）

雖然共和黨領導政府有對此採取一些措施，如「政府效率部」（DOGE）此前嘗試削減開支，但仍杯水車薪。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾明確表示不會削減在醫療保險（Medicare）和社會安全方面的支出，以保住核心選民。因此即便此兩項支出巨大，黨內也無人敢碰。目前眾議院的預算案並未做出比拜登（Joe Biden）政府支出路線更多的實質改變。

社論指出，即使目前這一切還不構成財政或金融危機，因美元作為全球儲備貨幣的地位，賦予美國獨特的借貸特權，永遠都會有人願意購買美國國債。但問題是：利率要多高才行？目前淨利息支出已達GDP的3%，一年接近9千億美元。穆迪的降級無疑向華盛頓發出警告，以此提醒美國需要更好的經濟和財政政策。