王毅晤巴基斯坦外長達爾　堅定支持巴方維護國家主權和領土完整

中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（20日）在北京同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行會談。



根據中國外交部，王毅說，中巴雙方就鞏固傳統友誼、加強互利合作、共同應對挑戰保持密切戰略溝通，體現了兩國關係的高水平，作為鐵桿朋友，中方將一如既往堅定支持巴方維護國家主權和領土完整，支持巴方探索符合本國國情的發展道路，支持巴方堅決打擊恐怖主義，支持巴方在國際和地區事務中發揮更大作用，不斷加深中巴全天候戰略合作夥伴關係，推動中巴命運共同體建設走在周邊命運共同體建設的前列。雙方要攜手打造中巴經濟走廊「升級版」，推進工業、農業、能礦、人力資源開發、反恐安全等領域合作。

達爾表示，巴方珍視巴中兄弟情誼，堅定恪守一個中國原則，支持中方維護國家利益和尊嚴。巴方欽佩中國新發展成就特別是創新科技進步，期待加強巴中全方位合作，希望在克服當前困難、推進國家發展安全穩定進程中繼續得到中方有力支持，將全力保障中方在巴人員、項目和機構安全。

達爾介紹巴印達成停火諒解以來最新情況和巴方考慮，感謝中方主持公道，為停火促和作出不懈努力和重大貢獻，表示巴方將堅決維護國家主權和領土完整，同時願同印方保持對話、緩和局勢。

王毅表示，中方歡迎並支持巴印通過對話妥善處理分歧，實現全面持久停火，尋求根本解決途徑。這符合雙方根本和長遠利益，有利於地區和平穩定，也是國際社會普遍期待。

雙方還就加強區域合作，加深在多邊機制中的協調等交換看法。