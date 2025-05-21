遊泰注意｜新冠病例按周翻倍至3萬多宗　曼谷上周逾6000宗確診

泰國疾病控制與預防中心稱，上周泰國的新冠病例上升至3萬3030宗，其中曼谷通報病例6000多宗。



該部門通報稱，5月11日至17日通報的病例數是前一周通報（1萬6000宗）的兩倍多。馬新社引述當地媒體報道，其中住院1918宗，素可泰府和北碧府分別有兩個死亡病例。

曼谷的病例數最多，為6290宗，其次是春武里府（2573宗）、羅勇府（1680宗）、暖武裏府（1482宗）和北欖府（1442宗）。

2023年1月5日，泰國曼谷的警察醫院，一名婦女正在接受輝瑞-BioNTech新冠疫苗。（Reuters）

大多數感染者年齡在30歲至39歲之間。

衛生當局建議公眾佩戴口罩，如果出現發燒、咳嗽、喉嚨痛或疲勞等症狀，則使用自我檢測試劑盒（ATK）。

《南洋商報》引述《曼谷郵報》的報道說，朱拉隆功大學醫學院的提拉博士星期一（5月19日）在其Facebook頁面上發帖稱，該報告與泰國公共衛生部關於疫情不令人擔憂的聲明相矛盾。他指出，冠病病例已連續11週急劇增加。

2023年2月7日，遊客在泰國曼谷大皇宮景區遊覽。泰國迎來中國試點恢復出境團隊旅遊業務的首批中國團隊遊客。（新華社）

提拉說：「如果情況持續下去，下周報告的病宗數將翻倍。疫情將持續很長時間，因為它至少已經處於高峰期三個月了。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

