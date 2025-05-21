繼美國之後　歐盟同意解除對敘利亞經濟制裁

駐布魯塞爾的歐盟成員大使批准解除對敘利亞的所有經濟制裁，以協助這個飽受戰爭蹂躪的國家在前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）倒台後恢復元氣。



歐盟27個成員國的大使5月20日（周二）就此達成初步協議，該協議內容將於稍後在布魯塞爾舉行的外交部長會議上正式公布。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在社交平台宣布歐盟同意解除對敘利亞的經濟制裁：

法新社報道，歐盟是在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周宣布華盛頓將解除對敘利亞的制裁之後，作出這個決定。

敘利亞的新統治者一直在呼籲國際社會解除對敘利亞的嚴厲制裁，此前巴沙爾政權對反對派的鎮壓演變成內戰。

歐盟外交官表示，根據協議，切斷敘利亞銀行與全球體系的聯繫，以及凍結其央行資產的制裁措施將會解除。

2025年5月8日，波蘭華沙，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在歐盟外交部長非正式會議上，與波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski，不在圖中）出席聯合新聞發布會。（Reuters）

惟大使們指出，在少數派阿拉維派（Alawite）遭受致命襲擊後，歐盟打算對那些煽動種族緊張局勢的責任人實施新的個人制裁。其他針對阿薩德政權以及禁止出售可用於鎮壓平民的武器或裝備的措施將繼續實施。

歐盟已在2月份邁出第一步，暫停對敘利亞一些關鍵經濟部門的制裁。大使們指出，如果敘利亞新領導人違背尊重少數派權利和走向民主的承諾，這些制裁措施可能會再次實施。

敘利亞外長：制裁解除體現「國際意願」

敘利亞外長希巴尼（Asaad al-Shaibani）同日表示，歐盟國家同意解除對敘利亞的制裁反映了「國際意願」支持敘利亞。

2025年5月20日，敘利亞大馬士革，敘利亞外交部長希巴尼（Asaad Hassan al-Shaibani ）與約旦外交部長薩法迪（不在圖中）舉行記者會時發表講話。（Reuters）

希巴尼與約旦外長在大馬士革舉行的聯合新聞發布會上說：「解除制裁表達了地區和國際社會支持敘利亞的意願」，並補充說，「敘利亞人民今天面臨着一個重建國家的非常重要的歷史性機遇」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

