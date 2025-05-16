美國對敘利亞政策重大轉變，特朗普有何算盤？

美國總統特朗普（Donald Trump）5月14日上午同沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammad bin Salman Al Saud, MBS）、敘利亞政權領導人沙拉（Ahmed Al Sharaa）會面，討論敘利亞局勢前景。這是25年來，美國和敘利亞領導人首次會面。



此前一天5月13日特朗普在出席利雅得舉行的美國-沙特投資論壇時，突然宣佈計劃解除對敘利亞的制裁。特朗普同敘利亞領導人會晤並宣佈解除制裁，這是美國對敘利亞政策的重大轉變。

此訪中東，沙特、卡塔爾、阿聯酋給出動輒千億上萬億美元的合作大單，不少人嘲笑特朗普贏麻了、被金錢砸暈了。但從特朗普宣佈解除對敘利亞制裁看，特朗普政府是清醒的，這是特朗普上台後唯一幹的一件靠譜大事。

圖為2025年5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問沙特阿拉伯，出席「沙特-美國投資論壇」（Saudi-U.S. Investment Forum）發表講話。（Reuters）

長期以來，伊拉克民兵組織、也門胡塞武裝、加沙哈馬斯政權、敘利亞阿薩德政權、伊朗等組成什葉派力量，獲得了俄羅斯的力挺。美歐支持沙特等遜尼派力量，這兩大力量的鬥爭是地區局勢的主線。2024年11月阿薩德政權倒台後，沙拉為首的反對派武裝接管了敘利亞，力量平衡重新洗牌。

此後俄羅斯在敘利亞的軍事存在岌岌可危，什葉派之弧的力量遭到前所未有的削弱。法德多次要求敘利亞沙拉當局驅逐俄羅斯在敘利亞的駐軍。2014年12月沙拉當局曾經要求俄羅斯不遲於2025年2月20日撤出所有軍事力量。美國樂見阿薩德政權倒台，樂見在地緣政治鬥爭中獲勝，沒有理由不支持敘利亞沙拉當局，從長遠看，美國解除對敘利亞的制裁是必然的。

儘管沙拉曾是極端組織基地的成員，曾被關押在美國設在中東的監獄長達五年。敘利亞內戰初期，他領導的武裝組織被美國認定為恐怖組織。但是今年2月歐盟已經宣佈解除了對敘利亞的制裁。英國加拿大早已普遍緊跟歐盟步伐解除了對敘利亞的制裁。法德外長2月份已經訪問敘利亞，沙拉前不久訪問了法國。宗教意識形態色彩在西方世界早就不再是障礙。特朗普本人也並不熱衷推銷民主人權。

2025年5月14日，沙特阿拉伯利雅得，美國總統特朗普與敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaal）會面期間，沙拉與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）交談。（Reuters）

出於維護美國利益的考慮，美國不可能長期將沙拉的過往當做是不承認其政權的槓桿。在這樣的背景下，特朗普在沙特宣佈解除對敘利亞的制裁，將此歸結為沙特王儲的勸說，等於賣給沙特一個順水推舟的人情。

妙就妙在特朗普將自己的支持繼續放大為對沙特的支持。沙特用萬億美元的合作力挺特朗普，特朗普用順手解除制裁給了沙特一個大禮包。

特朗普第一任期首訪的就是中東國家，此番第二任期首次國事訪問選擇的還是中東國家。並不是因為美國從中東抽身的戰略不重要了，美國一方面捨不得阿拉伯國家的利益誘惑，另一方面也在為從中東戰略抽身進行微妙的佈局。

成王敗寇，敘利亞沙拉當局早已經獲得不少美國盟友的認可。圖為2025年4月10日，韓國外長趙兑烈訪問敘利亞，與敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）會面。（X截圖）

長期以來，以色列是美國在中東利益的最大代理人。過去兩年多以色列通過對加沙地帶的連續用兵重創了哈馬斯，通過襲擊也門重創了胡塞武裝領導層，給了伊朗以嚴厲的威懾。在敘利亞政局變動中，以色列繼續發力乘機攫取了戈蘭高地。

但是特朗普在沙特宣佈解除對敘利亞制裁，並在沙特王儲的陪同下會見敘利亞領導人沙拉，給足了沙特面子。沙特的敘利亞政局主導地位，地區大哥的形象進一步凸顯，且這種地位有美國總統特朗普的加持分量十足。

在美國的中東政策轉型期，沙特和以色列會是美國利益的雙重代理人。特朗普此訪中東目的地不包括以色列，不僅是對以色列不聽美國勸告接連用兵的警告，也是美國平衡地區力量的一種手段。