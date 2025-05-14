特朗普宣布解除制裁　敘利亞臨時總統料14日赴沙特會面

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月13日在出訪沙特阿拉伯期間宣布，將解除對敘利亞的制裁。路透社引述敘利亞總統府的消息人士稱，敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaal）14日上午將到沙特首都利雅德（Riyadh）與特朗普會面。白宮也稱，特朗普在沙特期間會向沙拉問好。



特朗普13日表示，他將取消對敘利亞的所有制裁，稱這些制裁曾發揮重要作用，但現在是敘利亞向前邁進的時候。他在利雅德的投資論壇上表示，將下令停止這些制裁，以便給敘利亞一個實現偉大的機會，「現在是他們大放異彩的時候了，祝敘利亞好運。」

圖為2025年5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問沙特阿拉伯，與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）出席「沙特-美國投資論壇」（Saudi-U.S. Investment Forum）。（Reuters）

敘利亞外長表示歡迎

敘利亞外交部長希巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）表示，敘利亞對特朗普的決定表示歡迎，形容是為非常正面的態度，敘利亞對已準備以相互尊重、信任和互惠互利為基礎，與美國發展關係。

在巴沙爾（Bashar al-Assad）執政期間，美國對敘利亞實施嚴厲制裁。自巴沙爾去年12月下台，這些制裁一直維持，沙特是呼籲解除制裁的主要聲音。

2025年3月10日，敘利亞大馬士革，敘利亞臨時總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）在總統府接受路透社採訪。（Reuters）

沙拉曾擔任基地組織分支領袖

將與特朗普會面的沙拉，曾擔任恐怖主義組織——基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）的分支領袖，直到2016年才與斷絕關係。而他曾領導的「沙姆解放組織」（HTS）於今年1月解散，此前被美國和聯合國指定為恐怖組織。