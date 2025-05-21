Taylor Swift不再HOT？　白宮解釋特朗普何出此言

近日，美國總統特朗普發文嘲諷美國流行樂壇「天后」Taylor Swift，稱她不「HOT」（有火辣性感、炙手可熱之意）了。



當地時間5月19日，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）對此作出回應。

5月16日，特朗普在社交平台上發文稱，「有沒有人注意到，自從我說了『我討厭Taylor Swift』，她就不再『HOT』了。」

當地時間5月19日，在白宮新聞發布會上，有記者提問「特朗普說Taylor Swift不再『HOT』是什麼意思？」

萊維特表示，他指的是Taylor Swift的政治觀點，這一觀點或許導致美國公眾對其作品的支持度產生了影響。

特朗普和Taylor Swift多年來一直在互相攻擊。早在2018年美國中期選舉時，當Taylor Swift宣布支持民主黨候選人後，特朗普當時回答記者提問時曾說：「我現在對Taylor Swift歌曲的喜愛程度減少了25%。」

在2024年美國大選期間，Taylor Swift表態支持美國前副總統、民主黨候選人賀錦麗。

Taylor Swift當時解釋稱，她認為，賀錦麗正在「為權利和事業而戰」，是一名「勇士」、「穩健且富有天賦的領導者」；其副手沃爾茨幾十年來一直為LGBT、女性權利而戰。她說：「我做了我的研究，我已經做出了我的選擇。你的研究由你自己做，選擇由你自己做。」

她還自稱是「無子女的愛貓女士」。

2024年9月15日，特朗普直接對Taylor Swift發起攻擊，「我討厭Taylor Swift（I HATE Taylor Swift）！」

本文獲《觀察者網》授權轉載

