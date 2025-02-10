超級碗︱「眼中釘」Taylor Swift被嘘　特朗普「晒命」再贈慶

《每日郵報》報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日（9日）觀賞超級碗（Super Bowl，又譯超級盃）賽事提前離場，臨別不忘在自家社群發文嘲笑美國流行樂天后Taylor Swift在場邊觀戰「被噓」，對比自己則獲得群眾熱烈掌聲，還特地在貼文中分享兩段不同待遇的影片。



美式足球超級碗9日點燃戰火，由費城老鷹隊（Philadelphia Eagles）對戰堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）。Taylor Swift男友凱爾希（Travis Kelce）效力酋長隊，她也到場邊為男友打氣。

不過，當Taylor Swift出現在球場大螢幕時，現場傳來陣陣噓聲，讓她露出疑惑尷尬的表情。相反，特朗普入場則受到觀眾熱情歡呼。

特朗普轉發了自己「在超級碗上獲歡呼，Taylor Swift卻被噓」的貼文。（truthsocial.com）

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對此，特朗普在提早離場前，轉發另一名用戶的貼文，文中寫道：

特朗普在超級碗上獲得熱烈歡呼，Taylor Swift卻遭到噓聲。

賽事最後，由費城老鷹以40比22擊敗堪薩斯市酋長，奪下隊史第2座超級碗，也中斷酋長完成3連霸的美夢。

而賽前預測酋長勝出的特朗普也在見到球隊一路被壓制後，在中場休息後提前離場。

去年9月，Taylor Swift表態支持賀錦麗（Kamala Harris）競選總統後，特朗普曾發文：

我討厭Taylor Swift！

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特朗普宣誓時沒有把手放在聖經上，引發熱議。（路透社）

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