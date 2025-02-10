超級碗 | 明星陣容特朗普Taylor Swift撐場　難阻售票率不似預期

美國最受歡迎的體育賽事美式足球超級碗（Super Bowl）的明星效應，包括總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與樂壇天后Taylor Swift撐場，但售票率不似預期。



據多間經紀商的市場數據，截至美國當地時間周日（2月9日）中午，幾乎每個轉售平台上的「預售」門票價格都處於2019年以來的最低水平。 且本屆超級碗門票整體銷售量明顯下降。

TicketiQ的數據顯示，在超級碗舉辦前兩週內，大部分時間門票價格呈穩定下降趨勢，入場座位數和轉售平台上所有門票的平均總價都處於低位。

2025年2月9日，第59屆超級碗，堪薩斯城酋長隊（The Kansas City Chiefs）對陣費城老鷹隊（Philadelphia Eagles）。（Reuters）

今屆超級碗門票銷售不理想，很大程度上歸咎於主辦城市新奧爾良（New Orleans）的天價酒店，以及賽事是兩年前的「翻版」—堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）再對費城老鷹隊（Philadelphia Eagles），導致門票價格於比賽日早上在二手市場上持續下滑。

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但本屆超級碗明星陣容強大：特朗普（Donald Trump，又譯川普）成為美國歷史上首位出席超級碗賽事的現任總統，他與女兒伊萬卡（Ivanka Trump）及兒子埃里克（Eric Trump）一同到場，但第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）則沒有到場。

而在大選期間支持特朗普對手、時任副總統賀錦麗（Kamala Harris）的流行音樂巨星Taylor Swift亦有現身，力撐效力酋長隊男友Travis Kelce；中場休息則由Kendrick Lamar壓軸表演，他是過去幾年來最活躍的音樂領軍人物之一。