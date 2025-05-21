封山期擅闖富士山頻釀意外　日本擬對獲救者收費

近期，部份登山者無視富士山封山期間的相關規定，擅自登山，導致多單受困事件。為此，山梨縣政府多次動員救援力量，調派直升機執行高風險山地救援，既耗費人力物力，也加重財政負擔。



綜合日本媒體報道，為應對頻繁救援所帶來的壓力，當局正研究是否對封山期間的救援行動實施收費機制，藉此強化登山者責任意識，並抑制非開放季節的違規登山行為。

富士山每年設有明確的登山季節，但擅自攀登造成的受困事件頻發。山腳下多個地方政府質疑，是否應繼續動用公帑對在封山期間被困者提供免費救援服務。地方官員指出，目前的免費制度恐形成道德風險，使部分人輕視風險、隨意求助。

山梨縣官員透露，當局正參考埼玉縣的做法，後者已建立制度，對動用縣屬防災直升機的救援行動收取費用。山梨縣也在研議是否全面引入收費機制，並探討是否將適用範圍擴大至包括南阿爾卑斯山在內的其他山嶽區域。

這項議題在上月一起救援事件後引發廣泛熱議。當時，一名中國籍男大學生於富士山封山期間，在一周內兩度私自登山遇險後被二次獲救，引發地方政府強烈不滿。

靜岡縣富士宮市與山梨縣富士吉田市市長相繼發聲，批評部分登山者「輕率依賴智能手機請求救援」，造成地方財政資源緊張，並對專業救援系統構成壓力。

山梨縣政府指出，將繼續評估收費制度的可行性，同時釐清制度設計中的責任界限與實施條件，避免在推動政策時引發更多爭議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

