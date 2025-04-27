中國遊客擅登富士山不適獲救　日媒關注抖音熱傳登山「雪季攻略」

撰文：TVBS新聞網
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連接河口湖站與富士山五合目的「富士Subaru Line」於4月24日開放後，大批觀光客湧入富士吉田口的五合目。富士山登山預約也於同日開放，吸引約1600人申請。但有日媒指出，近日有名為「封山雪季挑戰日本最高峰」的影片，在中國短影音網站抖音瘋傳。26日也有一名中國大學生偷跑闖入富士山，在下山途中高山症發作，緊急求援。

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綜合《朝日電視台》與《靜岡電視台》報道，富士山吉田路線預計於7月1日至9月10日開放登山，登山預約於24日下午開放後，短短3小時就吸引約1690人申請，其中4成為外籍遊客。富士山同日也解除通往海拔2400米的5合目的冬季封路，但通往山頂的登山道因積雪持續封閉。

但有中國網友卻在抖音上傳名為「封山雪季挑戰日本最高峰」的影片，分享在封山期間偷跑攻頂的秘訣。包括無視掛著禁止進入的牌子、從小路穿過封鎖道路的鐵皮等。影片拍攝者還指出，在登山途中有兩次差點失足的狀況，相當驚險。

日媒關注抖音熱傳名為「封山雪季挑戰日本最高峰」的影片（影片截圖）
中國遊客分享富士山「登頂照」　網民驚訝：全部高過哥斯拉

根據靜岡與山梨縣警方統計，2024年有83人在攀登富士山途中遭遇危險，其中21宗事件發生在封山期間。在總計14名死者中，有8人在封山期間罹難。最新消息指出，一名27歲中國籍男大學生，26日下午就在下山途中，於富士宮口8合目付近出現發抖等身體不適症狀，靜岡縣警救助隊接獲通報後前往救援。

警方指出，富士山8合目在當天下午颳起強風，氣溫也達到冰點以下，男子身上有些許擦傷，沒有生命危險，推測是高山症發作，將他用擔架從8合目運到5合目，送院治療。

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警察表示，這段期間的富士山天氣變化極大，有時救難隊難以立即抵達，再加上山小屋和醫療中心全數關閉，登山客恐求助無門，呼籲民眾不要在封山期間攀爬富士山。

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