校車遭自殺炸彈襲擊　巴基斯坦稱事件由印度策劃　印度：毫無根據

巴基斯坦俾路支省胡茲達爾地區（Khuzdar）5月21日發生一宗自殺式炸彈襲擊，一輛校車受襲，至少5死38傷，死者全部是兒童。據報，該架校車當時正前往城鎮上的學校。巴基斯坦此後指控印度策劃並透過代理人發動攻擊。印度則表示，這一指控毫無根據。



巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）譴責這次襲擊，並對有兒童的死亡表示深切哀悼，他形容，施襲者是「野獸」，不值得寬恕，又形容他們是對無辜兒童犯下「野蠻獸行」。

巴基斯坦政局近期動盪不斷，俾路支省多次發生武裝襲擊事件。例如，俾路支省與鄰國阿富汗接壤的城市數日前就發生汽車炸彈襲擊爆炸，造成四人死亡。

圖為巴基斯坦俾路支省首府奎達（Quetta）的火車站。（Getty）

不過，目前沒有任何組織承認犯案，但外界懷疑有可能是俾路支分離主義分子所為，因他們常在這個地區襲擊安全部隊和平民。

俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）在2019年被美國認定為恐怖組織，曾參與謀劃多宗襲擊案，例如在3月底就劫持一輛載有440人的火車，還聲稱殺死30人。