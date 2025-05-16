印巴同意延長停火至5.18　巴基斯坦總理：準備好和平談判

巴基斯坦《論壇快報》（The Express Tribune）報道，巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）5月15日宣布，該國及印度軍方同意按兩國5月10日協議停火的基礎上，延長期限至5月18日，雙方繼續暫停所有跨境軍事行動，並同意繼續採取措施建立互信。巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif）表示，他已準備好與印度進行和平談判。



印巴衝突：2025年5月10日，在巴基斯坦對印度發動軍事行動之後，位於印度查謨Rehari地區的民眾站在一輛受損汽車旁。（Reuters）

達爾在國會發表講話時表示，延長停火為重啟政治對話鋪平了道路。他指目前仍屬於軍事層面的溝通，但顯然之後會進行政治對話，所有問題都在於此解決。

報道指出，達爾強調巴基斯坦沒有要求停火，稱第一個關於停火的呼籲來自美國，又指印度尋求停火。他說，巴基斯坦是在接到沙特阿拉伯、土耳其和中國的類似呼籲後，才表達這項意願。

2025年5月10日，印度和巴基斯坦宣布停火後，印度的防空系統在查謨市（Jammu）攔截空中飛行物。（Reuters）

他又提到印度5月7日對巴基斯坦發動的攻擊，稱有70至80架印度戰鬥機進入巴基斯坦領空，投下了24枚炸彈。他重申，這些炸彈並非針對武裝分子，而是落在清真寺和無辜平民身上。作為回應，巴基斯坦擊落了5架印度飛機，「我們的戰機沒有一架被摧毀」。

印度報業托拉斯（PTI）也報道，達爾指印度與巴基斯坦的陸軍軍事行動總局（DGMO）負責人，15日通過熱線討論了停火事宜，並確認延長至5月18日。