以色列阻物資運入加沙惹眾怒　澳洲譴責　英國宣布4200萬元助加沙

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯在加沙的戰爭持續逾1年半，以軍加大對加沙的攻勢，又阻礙物資貨車駛入加沙，引發多國批評，澳洲最新加入譴責行列，外長黃英賢5月21日發聲批評以色列，英國則承諾向加沙提供400萬英鎊（約4200萬港元）的人道援助。



2025年4月23日，加沙地區，圖為加沙北部人們悼念以軍襲擊中的遇難者。（新華社）

在以色列財長莫特里奇（Bezalel Smotrich）為以方阻礙貨車進入加沙的舉動辯護，指「現在我們要征服、清洗並駐紮，直到哈馬斯遭摧毀」，又稱「作為戰爭一部份，以色列國防軍正在將居民遷出戰區」後，澳洲外長黃英賢批評以方官員的言論令人憎惡與憤慨。

黃英賢指，以色列政府不能容許苦難繼續下去，她又批評以方阻止援助物資到達加沙的弱勢群體手中，「我們的人道主義夥伴已確認他們隨時準備向加沙人民提供緊急救生援助。」

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）3月20日在澳洲坎培拉與中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行第7輪中澳外交與戰略對話後出席記者會。（Reuters）

英國發展部長Jenny Chapman在21日到訪以色列及巴勒斯坦地區時則表示，英方承諾向加沙提供400萬英鎊（約4200萬港元）的人道援助。在前一天，英國也宣布制裁數名在西岸、涉嫌襲擊巴勒斯坦人的以色列定居者，並宣告暫停與以色列的貿易談判。

歐盟則表示擬討論「重新評估」與以色列關係的提議。