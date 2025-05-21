不滿以色列阻撓加沙物資　歐盟將審查《歐盟-以色列聯繫國協議》

以色列對加沙軍事行動所釀成人道災難及飢荒危機加劇，繼英、法、加三國發表聯合聲明後，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）20日表示，歐盟將引用《歐盟-以色列聯繫國協議》（The EU-Israel Association Agreement）中有關人權的第二條款，啟動對協議的審查。



新華社報道，卡拉斯在當天歐盟外長會後舉行的記者會上說，歐盟成員國外長對中東局勢進行了深入討論。目前的加沙局勢堪稱災難，絕大多數外長贊成對《歐盟-以色列聯繫國協議》進行審查。

卡拉斯說，以色列允許進入加沙地帶的援助杯水車薪，必須允許援助物資「立即、大規模、不受阻礙地」進入加沙地帶，這是當務之急，首要任務是拯救生命。

就制裁約旦河西岸以色列「極端主義」定居者問題，卡拉斯表示，歐盟已討論相關措施，但被某一成員國阻撓。她未透露是哪一個成員國。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）指責以色列允許進入加沙地帶的援助杯水車薪。（Reuters）

法國周二（20日）對歐盟啟動對與以色列聯繫國協議審查表示歡迎。法國外長巴羅特（Jean-Noel Barrot）表示:「我呼籲歐盟委員會進行審查，處理這一請求，並確定以色列是否尊重該條款及其在人權方面的義務。」巴羅特也重申，法國已「決心」承認巴勒斯坦國，並重申他們希望為「政治解決」做出貢獻。

荷蘭外相維爾德坎普（Caspar Veldkamp）警告稱，歐盟需要緊急審查與以色列的聯繫協議，以確保其符合尊重人道主義法的規定。Politico報道，維爾德坎普致信卡拉斯，評了以色列在加沙和敘利亞的軍事行動，以及其未能約束在約旦河西岸的定居者暴力行為。

《歐盟-以色列聯繫國協議》於2000年生效，涵蓋從政治對話框架到農業和貨物自由交換等議題。歐盟提出審查該項協議，被視為發出強烈的外交訊號。