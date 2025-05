封鎖加沙致大量兒童瀕死邊緣　西方再也難忍以色列？

加沙地區自3月中受以色列新一輪戰火荼毒以來已有兩個月,以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)日前誓言加強地面行動以「控制加沙」。局勢突然升溫之際,國際社會擔憂當地因以色列封鎖面臨嚴重人道主義災難而介入。英法加三國呼籲止戰,迫以色列重開邊境輸入物資緩解局勢,否則就制裁以色列。歐盟亦開始重新審視與以色列貿易,大有對以冷淡的趨勢。

國際態度因加沙局勢升溫開始急轉,而美國相較國際對以色列態度堅定轉軚,可以說是靜默又帶有些許中立,既不領頭出手介入,又不出聲強勢表態。作為以色列傳統盟友的美國態度冷淡,而西方等國又強烈反對,不免讓人產生疑惑。



實際上這與美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)態度有關,在他的外交手腕影響下,西方在關鍵議題上不再形似「鐵板一塊」,而是趨向繞開美國組盟,而以色列亦因戰爭與美國在同盟關係上離心,行得「愈來愈遠」。

2025年5月20日,加沙地帶,圖為以色列坦克由以色列控制境內開入加沙。(Reuters)

以色列誓加強攻勢 加沙人道主義危機嚴重

以色列與哈馬斯(Hamas)早在今年1月19日就達成分為三階段實行的停火協議,根據停火協議,首階段要求以軍逐漸撤離加沙並釋放在囚巴人,容許救援物資進入加沙,哈馬斯釋放以色列人質等。

不過為期六週的首階段停火在3月1日結束,當時雙方仍未完成互換人質,美國就提議短暫延長停火,以空出時間繼續談判。儘管雙方在卡塔爾與美國調解團隊的幫助下展開接觸,但後續談判擱置,至今未有效推進,而雙方的主要分歧在於,以色列要求哈馬斯無條件放人並解除武裝,哈馬斯要求以色列停火直至長久和平,駐加沙的以軍盡數撤離,有條件下解除武裝。

短暫的平息後,局勢突然在3月18日升級,內塔尼亞胡指控哈馬斯拒絕放人並回絕停火倡議,因此連同國防部長卡茨(Israel Katz)下令對加沙狂轟濫炸,還恢復對加沙的封鎖,至今已有兩個月。

停火的曙光再度破滅,當地巴人除因戰火流離失所、死傷不斷之外,還因缺少糧食面臨極端人道主義災難。救助兒童會工作人員就接獲報告,指加沙北部家庭為求存活,被迫食用動物飼料、過期麵粉及混沙麵粉。

此後,內塔尼亞胡本月5日下令加強對加沙的地面行動,還開始徵召數萬預備役軍人,揚言行動目標是「徹底粉碎哈馬斯」並「控制加沙」,他今次表態不同以往,大有憑局勢升級推動戰略以達成目的趨勢。

2025年5月19日,阿聯酋阿布扎比,圖為一名12歲身患營業不良的病童在母親的帶領下來到醫院接受治療。(Reuters)

加沙當局最新統計指出,自前年以巴衝突以來,至今近6.2萬人死亡,逾11萬人受傷,超200萬人流離失所,指控以色列在當地實行長達15個月的種族滅絕。國際社會長久來關注加沙的人道主義災難,23個國家與全球約761個援助組織與非政府組織在19日分別簽署倡議書施壓,以色列日前允許部份糧食進入加沙。

聯合國人道救援事務協調辦公室(OCHA)總監費查(Tom Fletcher)表示歡迎,但形容首批救援物資相較巴人需求是「滄海一粟」(drop in the ocean of what is urgently needed),他之後又披露援助進度,稱首日只有5輛貨車開入災區,預警未來48小時內可能會有1.4萬名嬰兒餓死。

斡旋俄烏以巴但未能成事 令歐洲盟友轉軚

特朗普強調「美國優先」,崇尚短期內取得經濟利益等實際成果,早在他第一個任期時就促成以色列與阿拉伯國家達成「亞伯拉罕協議」,推動兩個不同信仰的地區採取關係正常化,隨着以色列入侵加沙引發巨大人道災難,美國在中東兩大盟友——以色列與沙特復交無望,特朗普第二任期首訪中東,促成「亞伯拉罕協議」更顯然不再是首要任務。

特朗普政府近日更直接與哈馬斯達成協議,促成最後一名美以雙重國籍人質Edan Alexander獲釋,須知道哈馬斯至今被美國視為恐怖組織,本是外禁忌。加之此事甚至未提前知會內塔尼亞胡,突顯雙方嫌隙。

經濟學人就指出,內塔尼亞胡形似「延長戰爭」的舉動讓特朗普「耗盡耐心」。另有報道指美國內部在近期對以色列採取了更強硬的立場,釋放「不停火就孤立」的信號。而特朗普中東行就好似一個透露美以關係的「轉折點」,沒踏足以色列,反而與卡塔爾、阿聯酋、沙特阿拉伯簽訂多項投資協議,顯然第二任期的中東政策更強調經貿合作。而美以兩國因加沙停火未能成事,同盟關係在近期漸行漸遠。

2025年5月20日,加沙地帶,圖為巴人在加沙北部的加沙城中哀悼因襲擊而喪生的居民。(Reuters)

其他西方國家亦對以色列抨擊升級。英法加三國在周一(5月19日)發布的聯合聲明,強調加沙人道主義災難嚴重,呼籲停止新一輪進攻並解除對人道主義援助的封鎖,否則就制裁以色列。

這也是英法加罕有的聯合外交干涉,三國在聲明中指出,這一輪以巴衝突源於2023年以色列遭受哈馬斯突襲,儘管以色列人飽受襲擊創傷,但當局在之後對加沙敵對的不斷升級較此「不相符」。聲明還反對以色列向約旦河西岸加擴定居點行為,稱這破壞巴人安全與推動「兩國方案」,若不停止將採取包括針對性制裁(targeted sanctions)在內的進一步行動,並強調美國、卡塔爾、埃及入場調解雙方以來達成的協議,有利維持地區長久和平。

另一方面,英國單方面對以色列批評升級,外相林德偉(David Lammy)就在三國聯合聲明後宣布暫停與以色列的自由貿易協定談判,這項協議早在2022年開始談判,歷經五輪,工黨政府上台後重啟此事,但現今暫停。施紀賢政府亦傳召了以色列大使表達不滿,並制裁西岸非法以色列定居者。

運載物資的貨車2025年5月20日在凱雷姆沙洛姆過境點以色列一側,準備前往加沙(COGAT/Handout via REUTERS)

歐盟對於以色列的態度亦趨於強硬,外交與安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)就透露,歐盟即將根據《歐盟-以色列聯繫國協議》中有關人權的第二條,審查這份協議,這協議早在2000年就簽署,旨在為雙方的政治對話和經濟合作提供法律和體制框架。她也強調加沙局勢嚴重,不滿以色列阻撓加沙物資,最緊要是運補援助物資救助生命。

但值得留意的是,歐洲各國雖有對以色列態度趨硬,但真的要在停售軍備、制裁上達成共識,甚至落實措施,還有很遠距離。單靠威嚇或警告施壓,要煞停內塔內亞胡政府,力度遠遠不夠。