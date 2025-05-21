封鎖加沙致大量兒童瀕死邊緣　西方再也難忍以色列？

加沙地區自3月中受以色列新一輪戰火荼毒以來已有兩個月，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）日前誓言加強地面行動以「控制加沙」。局勢突然升溫之際，國際社會擔憂當地因以色列封鎖面臨嚴重人道主義災難而介入。英法加三國呼籲止戰，迫以色列重開邊境輸入物資緩解局勢，否則就制裁以色列。歐盟亦開始重新審視與以色列貿易，大有對以冷淡的趨勢。

國際態度因加沙局勢升溫開始急轉，而美國相較國際對以色列態度堅定轉軚，可以說是靜默又帶有些許中立，既不領頭出手介入，又不出聲強勢表態。作為以色列傳統盟友的美國態度冷淡，而西方等國又強烈反對，不免讓人產生疑惑。



實際上這與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）態度有關，在他的外交手腕影響下，西方在關鍵議題上不再形似「鐵板一塊」，而是趨向繞開美國組盟，而以色列亦因戰爭與美國在同盟關係上離心，行得「愈來愈遠」。

2025年5月20日，加沙地帶，圖為以色列坦克由以色列控制境內開入加沙。（Reuters）

以色列誓加強攻勢 加沙人道主義危機嚴重

以色列與哈馬斯（Hamas）早在今年1月19日就達成分為三階段實行的停火協議，根據停火協議，首階段要求以軍逐漸撤離加沙並釋放在囚巴人，容許救援物資進入加沙，哈馬斯釋放以色列人質等。

不過為期六週的首階段停火在3月1日結束，當時雙方仍未完成互換人質，美國就提議短暫延長停火，以空出時間繼續談判。儘管雙方在卡塔爾與美國調解團隊的幫助下展開接觸，但後續談判擱置，至今未有效推進，而雙方的主要分歧在於，以色列要求哈馬斯無條件放人並解除武裝，哈馬斯要求以色列停火直至長久和平，駐加沙的以軍盡數撤離，有條件下解除武裝。

短暫的平息後，局勢突然在3月18日升級，內塔尼亞胡指控哈馬斯拒絕放人並回絕停火倡議，因此連同國防部長卡茨（Israel Katz）下令對加沙狂轟濫炸，還恢復對加沙的封鎖，至今已有兩個月。

停火的曙光再度破滅，當地巴人除因戰火流離失所、死傷不斷之外，還因缺少糧食面臨極端人道主義災難。救助兒童會工作人員就接獲報告，指加沙北部家庭為求存活，被迫食用動物飼料、過期麵粉及混沙麵粉。

此後，內塔尼亞胡本月5日下令加強對加沙的地面行動，還開始徵召數萬預備役軍人，揚言行動目標是「徹底粉碎哈馬斯」並「控制加沙」，他今次表態不同以往，大有憑局勢升級推動戰略以達成目的趨勢。

2025年5月19日，阿聯酋阿布扎比，圖為一名12歲身患營業不良的病童在母親的帶領下來到醫院接受治療。（Reuters）

加沙當局最新統計指出，自前年以巴衝突以來，至今近6.2萬人死亡，逾11萬人受傷，超200萬人流離失所，指控以色列在當地實行長達15個月的種族滅絕。國際社會長久來關注加沙的人道主義災難，23個國家與全球約761個援助組織與非政府組織在19日分別簽署倡議書施壓，以色列日前允許部份糧食進入加沙。

聯合國人道救援事務協調辦公室（OCHA）總監費查（Tom Fletcher）表示歡迎，但形容首批救援物資相較巴人需求是「滄海一粟」（drop in the ocean of what is urgently needed），他之後又披露援助進度，稱首日只有5輛貨車開入災區，預警未來48小時內可能會有1.4萬名嬰兒餓死。

斡旋俄烏以巴但未能成事 令歐洲盟友轉軚

特朗普強調「美國優先」，崇尚短期內取得經濟利益等實際成果，早在他第一個任期時就促成以色列與阿拉伯國家達成「亞伯拉罕協議」，推動兩個不同信仰的地區採取關係正常化，隨着以色列入侵加沙引發巨大人道災難，美國在中東兩大盟友——以色列與沙特復交無望，特朗普第二任期首訪中東，促成「亞伯拉罕協議」更顯然不再是首要任務。

特朗普政府近日更直接與哈馬斯達成協議，促成最後一名美以雙重國籍人質Edan Alexander獲釋，須知道哈馬斯至今被美國視為恐怖組織，本是外禁忌。加之此事甚至未提前知會內塔尼亞胡，突顯雙方嫌隙。

經濟學人就指出，內塔尼亞胡形似「延長戰爭」的舉動讓特朗普「耗盡耐心」。另有報道指美國內部在近期對以色列採取了更強硬的立場，釋放「不停火就孤立」的信號。而特朗普中東行就好似一個透露美以關係的「轉折點」，沒踏足以色列，反而與卡塔爾、阿聯酋、沙特阿拉伯簽訂多項投資協議，顯然第二任期的中東政策更強調經貿合作。而美以兩國因加沙停火未能成事，同盟關係在近期漸行漸遠。

2025年5月20日，加沙地帶，圖為巴人在加沙北部的加沙城中哀悼因襲擊而喪生的居民。（Reuters）

其他西方國家亦對以色列抨擊升級。英法加三國在周一（5月19日）發布的聯合聲明，強調加沙人道主義災難嚴重，呼籲停止新一輪進攻並解除對人道主義援助的封鎖，否則就制裁以色列。

這也是英法加罕有的聯合外交干涉，三國在聲明中指出，這一輪以巴衝突源於2023年以色列遭受哈馬斯突襲，儘管以色列人飽受襲擊創傷，但當局在之後對加沙敵對的不斷升級較此「不相符」。聲明還反對以色列向約旦河西岸加擴定居點行為，稱這破壞巴人安全與推動「兩國方案」，若不停止將採取包括針對性制裁（targeted sanctions）在內的進一步行動，並強調美國、卡塔爾、埃及入場調解雙方以來達成的協議，有利維持地區長久和平。

另一方面，英國單方面對以色列批評升級，外相林德偉（David Lammy）就在三國聯合聲明後宣布暫停與以色列的自由貿易協定談判，這項協議早在2022年開始談判，歷經五輪，工黨政府上台後重啟此事，但現今暫停。施紀賢政府亦傳召了以色列大使表達不滿，並制裁西岸非法以色列定居者。

運載物資的貨車2025年5月20日在凱雷姆沙洛姆過境點以色列一側，準備前往加沙（COGAT/Handout via REUTERS）

歐盟對於以色列的態度亦趨於強硬，外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）就透露，歐盟即將根據《歐盟－以色列聯繫國協議》中有關人權的第二條，審查這份協議，這協議早在2000年就簽署，旨在為雙方的政治對話和經濟合作提供法律和體制框架。她也強調加沙局勢嚴重，不滿以色列阻撓加沙物資，最緊要是運補援助物資救助生命。

但值得留意的是，歐洲各國雖有對以色列態度趨硬，但真的要在停售軍備、制裁上達成共識，甚至落實措施，還有很遠距離。單靠威嚇或警告施壓，要煞停內塔內亞胡政府，力度遠遠不夠。