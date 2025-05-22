特朗普兒子出席越南高球場項目動土　美媒：去年當選前已簽約

特朗普集團（Trump Organization）在越南價值15億美元（約117.5億港元）的投資項目開始動工，美國總統特朗普次子埃里克（Eric Trump）周三（5月21日）在越南興安省出席動工儀式，越南總理范明政也到場。項目包括酒店、度假村和高爾夫球場。據美媒報道，早在特朗普去年11月勝選前，就與越方簽署了有關項目的合作協議。



據彭博社報道，越南開發商京北（Kinh Bac）都市發展總公司表示，項目占地面積逾990公頃，第一階段預計將在2年半內完成，整個項目預計將於2029年完工。

作為集團高級副總裁埃里克在動工儀式上說：「我會非常頻繁地來這裏。」並表示該項目將「讓整個亞洲乃至全世界羨慕不已」。

特朗普4月2日宣布徵收的「對等關稅」中，越南的稅率達到46%。他7日宣布暫緩實施，以便進行貿易談判。其旗下特朗普集團在越南的投資項目5月獲得越南政府批准，或為越方為避免高額關稅所作出的讓步。

2025年5月21日，特朗普集團在越南價值15億美元（約117.5億港元）的項目動工，美國總統特朗普（Donald Trump，中）的次子埃里克（Eric Trump，左）在越南興安省出席動工儀式，越南總理范明政亦到場。項目包括酒店、度假村和高爾夫球場。有美媒指早在特朗普去年11月勝選前，就與越方簽署有關項目的合作協議。（興安集團官網）

據越南興安省計畫投資部，2024年9月25日，彼時還未再次當選總統的特朗普（Donald Trump，又譯川普），就在佛羅里達州和越南興安集團的負責人簽下有關項目的諒解備忘錄。興安集團其後在其官網上載簽約時的照片。