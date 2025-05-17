美越展開貿易談判之際 越南政府批准特朗普集團15億美元投資項目
撰文：聯合早報
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越南政府已批准由特朗普集團（Trump Organisation）及其合作夥伴在越南投資15億美元（約117.2億港元），用於興建高爾夫球場、酒店與房地產項目。
越南《青年報》（Tuoi Tre）5月16日（周五）報道，這個項目規劃佔地990公頃，將建設一處集高爾夫球場、度假村、酒店及現代住宅區於一體的綜合開發區。
根據越南副總理陳紅河（Tran Hong Ha）簽署的文件，投資將於本季度啟動，並持續至2029年第二季度。
特朗普集團的越南合作夥伴——房地產開發商Kinhbac City早在去年10月已宣布這項計劃。
目前，特朗普集團與越南政府均未就此回應媒體置評請求。
這一項批准正值美越兩國展開貿易談判之際。越南作為重要製造業中心，正尋求避免美國對其徵收高達46%的進口關稅。
今年3月，路透社曾報道，特朗普集團及其合作方計劃在越南開發多達四個高爾夫及酒店項目，前兩個球場預計將在2027年年中投入運營。
越南高爾夫協會數據顯示，全國人口約1億，現有約70座高爾夫球場及10萬名本地高爾夫球愛好者。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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