美越展開貿易談判之際　越南政府批准特朗普集團15億美元投資項目

越南政府已批准由特朗普集團（Trump Organisation）及其合作夥伴在越南投資15億美元（約117.2億港元），用於興建高爾夫球場、酒店與房地產項目。



越南《青年報》（Tuoi Tre）5月16日（周五）報道，這個項目規劃佔地990公頃，將建設一處集高爾夫球場、度假村、酒店及現代住宅區於一體的綜合開發區。

根據越南副總理陳紅河（Tran Hong Ha）簽署的文件，投資將於本季度啟動，並持續至2029年第二季度。

2025年4月30日，卡塔爾多哈，特朗普集團執行副總裁、美國總統特朗普（Donald Trump）的兒子埃里克（Eric Trump，圖中最高者）與卡塔爾市政部長阿提亞（Diar Abdullah Al Attiya）一起觀看特朗普國際高爾夫俱樂部和別墅項目的3D模型。（Reuters）

特朗普集團的越南合作夥伴——房地產開發商Kinhbac City早在去年10月已宣布這項計劃。

目前，特朗普集團與越南政府均未就此回應媒體置評請求。

這一項批准正值美越兩國展開貿易談判之際。越南作為重要製造業中心，正尋求避免美國對其徵收高達46%的進口關稅。

今年3月，路透社曾報道，特朗普集團及其合作方計劃在越南開發多達四個高爾夫及酒店項目，前兩個球場預計將在2027年年中投入運營。

2025年5月16日，阿聯酋阿布達比，美國總統特朗普（Donald Trump）在中東之行的最後一站參觀亞伯拉罕家族故居。（Reuters）

越南高爾夫協會數據顯示，全國人口約1億，現有約70座高爾夫球場及10萬名本地高爾夫球愛好者。

本文獲《聯合早報》授權轉載

