特朗普政府驅逐8名無證移民　拒證實是否違禁令送到南蘇丹關押

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的驅逐移民行動再掀違法爭議，國土安全部發言人麥克勞林（Tricia McLaughlin，暫譯）於5月21日召開記者會，證實有8名犯有嚴重罪行的移民被驅逐，稱8名男子分別來自古巴、老撾、墨西哥、緬甸、越南和南蘇丹，並被判犯有謀殺、持械搶劫等嚴重罪行。不過，她拒絕證實該批移民是被移送到政局動盪的南蘇丹。



此前一天，波士頓的聯邦地區法官下令，禁止政府將一批非法移民轉送南蘇丹關押，指此舉或違反法庭之前早已頒布的禁令。但司法部律師證實，載有該批移民的飛機已經降落目的地，但他以「存在非常嚴重安全問題」為由拒絕透露地點。法官當時表示，不會要求飛機折返，但稱：「我有充分理由相信，有人已違反我頒布的初步禁制令。」



2025年1月26日，美國亞利桑那州，圖為ICE在當地拘捕被定罪的移民。（Reuters）

國土安全部批評法官「試圖保護怪物」

麥克勞林21日公布，當局從德州執行了驅逐航班，驅逐一些非法入境美國且最暴力的個人，又批評「是地區法官試圖保護的怪物」。雖然她沒有公開確認南蘇丹是該批移民的目的地，重申絕透露關押地點或會危及行動安全，不過，該部門發布消息時，以「關於移民飛往南蘇丹的新聞發布會」為主題。

麥克勞林重申，政府的行為是合法的，並已向當事人及律師發出「充分的提前通知」。她又指責，地區法官試圖決定國家的外交政策和國家安全，是絕對荒謬的做法。

圖為2025年3月16日，被指是委內瑞拉黑幫 Tren de Aragua 成員的移民，被美國送到薩爾瓦多的恐怖主義監禁中心 (CECOT) 監禁。（Secretaria de Prensa de la Presidencia/Handout via REUTERS）

關注移民組織指未提前通知

波士頓的聯邦地區法官墨菲（Brian Murphy）於4月18日發布了一項初步禁令，要求所有被送往第三國的移民，都須根據美國憲法第五修正案獲得正當程序，並且有提出申訴的機會。但在5月20日，墨菲根據關注組織要求舉行緊急聆訊，組織指有移民疑在未獲提前通知下，突然被遣送到南蘇丹。