歐洲央行：投資者重新評估美國資產風險　憂將衝擊全球金融體系

歐洲央行周三（5月21日）警告稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策令投資者對美國資產風險的擔憂加劇，這可能進一步衝擊全球金融體系。



歐洲央行在其半年度報告《金融穩定評估》中指出，4月美國宣布「對等關稅」政策後，投資者開始從美元和美債等傳統避險資產轉向其他資產的「非典型轉變」(atypical shifts），可能預示着「根本制度性轉變」（fundamental regime change）的到來。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）4月在法蘭克福出席記者會。（Reuters）

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）上週末表示，近期歐元走強「有違常理」，但鑒於對美國信心持續下滑，這種情況可以理解。歐洲央行表示：「美國政策的不可預測性似乎導致投資者要求美國資產有更高的風險溢價。同時，這可能也動搖了對美元作為全球儲備貨幣以及美國國債作為避險資產的信心。」

德國央行行長內格爾（Joachim Nagel）表示，金融體系需要一個健康的美國國債市場，而此類疑慮「並非好消息」。

2023年10月4日，圖為歐洲央行 (ECB) 副行長德金多斯 (Luis de Guindos) 。（Reuters）

歐洲中央銀行副行長德金多斯（Luis de Guindos）表示，從更廣泛的角度來看，與美國貿易、財政和監管政策相關的不確定性現在已成為整個金融市場和全球經濟的「主軸」（Name of the game）。他表示，現在的問題是，這種不確定性以及任何最終的政策舉措對歐洲和歐元區的金融穩定有何啟示。