貿易戰｜稀土成反制王牌？　學者：中國稀土提煉技術領先美國20年

儘管中美貿易戰自上周起暫時「休戰」，有評論認為對稀土的出口管制已成為中國與美國博弈的「反制王牌」。中國在稀土等關鍵礦產供應鏈上佔全球主導地位。有內地學者更直言，美國在重稀土分離及提純技術上，落後中國20年。就算美國近來試圖通過「礦產外交」等方式擺脫對華依賴，惟短期內仍難以改變中國主導稀土供應的局面。



《南華早報》5月20日報道，儘管中美上周在瑞士達成協議互降關稅，惟中國仍在收緊對稀土等關鍵礦產的出口管制，能隨時切斷對美國的供應渠道。

報道指在今年3月中旬，香港海關破獲一宗重大走私案，在香港北部邊境的貨場截獲偽裝成醫療設備的25噸銻錠（antimony）。走私分子據報試圖用鋁箔逃過檢測，將貨物運往美國。銻是一種用於生產先進軍事設備的稀有金屬，中國政府自去年起對其實施出口限制。

研究人員認為，稀有金屬鈮可能是航空航天業革命的關鍵（觀察者網 資料圖）

數周後，廣西媒體亦報道發生類似事件。根據廣西南寧海關發布的聲明，3月18日一間公司按程序向海關申報1宗出口泰國的貨物焊膏，經檢測，該批焊膏鉍（bismuth）含量為55.3％。

儘管鉍不屬於稀土，惟按照有關規定，出口該批含鉍的貨物需向管理部門申領出口許可證，而該公司無法提供出口許可文件，貨物最終被海關扣起。

報道指，這些事例表明，不少美國製造商正面臨巨大壓力。中國在貿易戰中限制關鍵礦產的出口，稀土等戰略資源正成為其制衡美國的最有力談判籌碼。分析指，美國約70％的稀土依賴中國的出口。近月來，中方已將十多種戰略礦產納入出口管制，作為對美關稅的反制。

2012年3月14日，一名工人在江西南城縣的一處稀土金屬礦場工作。（Reuters）

中國人民大學經濟學院教授王孝松估計，一架美製F-35戰機就需要417公斤的稀土材料，五角大樓用於製造導彈引導系統的稀土磁體戰略儲備僅足夠維持18個月。「在目前緊張的貿易局勢中，稀土已成為關鍵變數。關鍵礦產正如其名，變得異常關鍵。」

據報道，中國對關鍵礦物的管制措施已對全球市場造成明顯影響，部分稀土元素價格急升逾200％，達到每公斤3000美元（約23491港元）。

美國的科技公司亦受到影響。在上季度業績發布會上，特斯拉行政總裁馬斯克承認，該公司「柯柏文」（Optimus，又譯擎天柱或柯博文）人形機械人的生產受到了中國稀土出口管制的影響。

2021年11月22日，稀土是對綠色經濟至關重要的一類金屬，而中國擁有豐富的稀土礦藏。資料來源：美國地質調查局礦產商品摘要，稀土。（Getty）

報道提到，一些企業已開始採取極端措施應對稀土的供應短缺。在《南華早報》看到的企業內部文件中，一間美國生產商表示，其供應商曾試圖在沒有所需出口許可的情況下將稀土運離中國，惟至少有一批貨物被中國海關截獲。

按照中美在日內瓦達成的協議，中方同意暫停4月2日後的「非關稅反制措施」，惟實際控制似乎仍在加強。

值得留意的是，中方近期打擊戰略礦產走私出口的行動似乎預示未來出口限制不會輕易放鬆。

2020年7月29日，中國蒙古自治區包頭市，圖為中國稀土集團有限公司大樓。（Getty）

分析人士指，短期內，美國幾乎無法抗衡中國在這一關鍵領域的主導地位。

雖然中國遠非唯一擁有大量稀土存量的國家。澳洲、巴西、智利、印尼和菲律賓等國，甚至美國本土，都有大量稀土礦藏。

惟中國在大規模開採和加工這些礦產的能力遠超他國。根據國際能源署去年6月發布的一份報告，中國佔據全球92%的稀土提煉產能。

2025年5月22日，圖為福建（龍岩）稀土工業園區，是福建省唯一以稀土命名的專業園區。（網絡圖片）

在美國，唯一主要運營的稀土礦是位於州的芒廷帕斯礦（Mountain Pass Mine），該礦主要生產輕稀土元素（light rare earth)，而輕稀土被認為不如更稀有、更難提取的重稀土（heavy rare earths）有價值。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心上個月發布的一份報告稱，美國目前沒有國內分離重稀土的能力，而重稀土對航空和國防部門尤其重要。

「芒廷帕斯礦的重稀土存量只有約5%，」王孝松表示，「美國在分離和提純稀土的技術比中國落後20年。」