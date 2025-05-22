美國12州以超越總統權限為由　提請貿易法院暫停特朗普關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布向全球貿易夥伴開徵「對等關稅」。英國媒體報道，美國12個州將於當地時間周三（5月21日）向位於紐約曼哈頓的國際貿易法院（Court of International Trade）提出要求，以超越總統權限為由暫停特朗普的關稅措施。據悉，該聯邦法院對關稅和貿易爭端擁有全國管轄權，卻鮮為人知。



據路透社報道，國際貿易法院的3名法官將聽取由來自紐約州、伊利諾州、俄勒岡州和其他9個州的民主黨檢察長提出的訴訟。他們稱特朗普「肆意（at his whim）尋求空白支票（blank cheque）」（指關稅）來規管貿易。

報道指，這9州指控特朗普嚴重曲解了《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），用以證明開徵關稅的合理性。該法律旨在應對對美國的「不尋常和特殊」威脅。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

特朗普4月2日宣布對全球徵收「對等關稅」，9日又稱暫緩實施90天，對大部分國家徵收10%的基準稅率；對中國則實施高達145%關稅，後又降低到30%。他表示，美國數十年來進口量大於出口量，這屬於國家緊急狀態，損害了美國製造商的利益。

惟各州辯稱，美國貿易逆差並不是「緊急情況」，而且IEEPA根本沒有授權徵收關稅。《華爾街日報》引述自由主義公共利益律所Liberty Justice Center代表V.O.S.律師，稱該法沒有授予總統徵稅權力，相反那是國會的職責。