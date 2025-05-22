以色列駐美使館人員遭槍殺　警指單獨作案　以方加強各國使館保安

兩名以色列駐華盛頓大使館員工21日晚於首都猶太博物館外發生遭遇槍擊身亡。遇害者當晚參加一項由美國猶太人委員會（AJC）舉辦的活動，在離開時遭到槍手近距離槍擊。槍手被捕時高喊解放巴勒斯坦的口號。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）22日表示，將加強駐世界各地以色列大使館的保安。

據路透社報道，槍手身分經確認為30歲、來自芝加哥的Elias Rodriguez，有人目擊他於活動開始前在首都猶太博物館走動。

槍手射殺兩名遇害者後走入博物館內，隨後遭現場保安人員拘捕。嫌犯已向警方認罪，目前正在接受聯邦調查局（FBI）以及華盛頓警方調查。

聯邦調查局副局長Dan Bongino在社交平台X上表示：「初期跡象顯示這是一宗有針對性的暴力行動。」

內塔尼亞胡在一份聲明中指，他「對這宗反猶太主義謀殺案感到震驚」，表示已經從以色列駐美大使和美國司法部長邦迪（Pam Bondi）獲悉詳情。他稱：「我們正在目睹反猶太主義的可怕代價以及反以色列的狂熱煽動」，表示以色列人正在付出鮮血的代價、必須堅定不移的進行打擊。