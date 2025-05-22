兩以色列大使館人員華盛頓遭槍擊亡　被捕槍手喊：解放巴勒斯坦

美媒Axios 記者5月22日引述以色列大使館消息稱，兩名以色列大使館工作人員周三晚上在華盛頓特區遭槍擊。記者Barak Ravid在社交媒體X上發布相關消息，並指事發時兩人正在首都猶太博物館參加活動，離開時遭到槍手近距離槍擊。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）和哥倫比亞特區聯邦檢察官珍妮皮羅 (Jeanine Pirro) 當時在槍擊現場。



據報道，一男一女的工作人員被槍殺的位置，鄰近博物館、聯邦調查局外地辦事處和美國檢察官辦公室。以色列駐美國大使萊特（Yechiel Leiter）稱，受害者是一對已訂婚的年輕情侶。

當地警察局長史密斯（Pamela Smith）事後表示，警方已確認疑犯身份是30歲的Elias Rodriguez，後者目前已被拘捕。

疑犯起初在博物館外徘徊，隨後走近四人，並掏出一把手槍向兩名死者開槍射擊。疑犯其後進入博物館並被活動保安拘留，並一度高喊「解放巴勒斯坦」。

史密斯補充，警方在槍擊案發生前沒有收到任何有關恐怖主義威脅或仇恨犯罪的情報，事前沒有與疑犯接觸，而且其行動也不為警方所知。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在社交媒體發文，向受害者家屬表示哀悼，並將槍擊事件歸咎於反猶太主義。

2025年5月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體發文，向華盛頓特區槍擊案受害者家屬表示哀悼，並將槍擊事件歸咎於反猶太主義。（網上圖片）

據美媒報道，兩名遇害者當晚參加由美國猶太人委員會（AJC）舉辦的「青年外交官歡迎會（Young Diplomats Reception）」，活動旨在幫助年輕的猶太專業人士與外交界人士建立聯繫。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社交媒體上發文稱，「兩名以色列大使館工作人員今晚在華盛頓特區猶太博物館附近被無情殺害。」聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）表示，他和其團隊已經聽取了有關槍擊事件的報告。

以色列常駐聯合國代表達農（Danny Danon）稱這宗槍擊事件是，「墮落的反猶太恐怖主義行為」。他在社交媒體上的一篇貼文中表示：「傷害外交官和猶太社區已經越界了，我們相信美國當局將對這一犯罪行為的責任人採取強有力的行動。」