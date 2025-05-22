習近平通話馬克龍討論烏克蘭伊朗等議題　倡中法拓展新興領域合作

中國國家主席習近平5月22日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話，兩方討論的議題包括中法關係、烏克蘭危機、以巴衝突、伊朗核問題等。習近平稱國際形勢越是複雜，中法越要作出正確戰略抉擇，又提倡兩國拓展數碼、綠色、生物醫藥、銀髮經濟等新興領域合作。



央視新聞報道，習近平指去年5月他訪問法國，雙方一致同意弘揚獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的中法建交精神，並為其賦予新的時代內涵，此後，中法合作又取得許多新進展。

他稱雙方要加強戰略溝通，凝聚共識，抓住機遇，深化投資、航空航天、核能等傳統領域合作，拓展數碼、綠色、生物醫藥、銀髮經濟等新興領域合作，增進人文交流，促進人民友好。

習近平強調今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年，中法同為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，是戰後國際秩序的締造者、建設者，應該加強團結合作，共同維護聯合國權威和地位，維護國際貿易規則和世界經濟秩序，踐行真正的多邊主義。

2025年5月13日，中國國家主席習近平在北京舉行的中國-拉美和加勒比國家共同體論壇，部長級會議開幕式上致詞。（Reuters）

他又指國際形勢越是複雜，中法越要作出正確戰略抉擇，共同做維護國際秩序的可靠力量、促進全球增長的開放力量、引領多邊合作的進步力量。

習近平指中方始終視歐洲為多極世界的獨立一極，支持歐盟加強戰略自主，在國際事務中發揮更重要作用，願同歐方攜手應對全球性挑戰，達成更多既造福雙方、也有利於世界的成果。

2025年5月13日，法國巴黎，圖為馬克龍出席法國電視一台（TF1）特別節目。（Reuters）

馬克龍表示法中、歐中關係至關重要，具有世界意義，無論國際形勢如何變化，法方高度重視對華關係、堅定恪守一個中國原則的立場不會有任何改變，願同中方加強經貿投資及各領域務實合作，保持雙邊關係良好發展勢頭，推動法中關係取得更大發展。

他指面對快速變化的國際形勢，法方願同中方在重大問題上加強溝通協調，承擔起聯合國安理會常任理事國的責任，防止熱點問題升級外溢，共同維護世界和地區和平穩定，歐中應進一步密切溝通對話，維護共同利益。

報道指，兩國元首還就烏克蘭危機、巴勒斯坦與以色列衝突、伊朗核等共同關心的國際和地區問題深入交換意見。