美國女子駕車試圖闖入CIA總部　遭保安槍擊後被捕

英國媒體報道，當地時間5月22日凌晨時分，美國一名女子駕車駛往位於維珍尼亞州蘭利（Langley）的中央情報局（CIA）總部。報道指她循車道駛往正門，其後無視保安人員的停車命令繼續驅車朝前門駛去，保安其後開槍並將該名女子制服。CIA同日宣布，總部的前門目前已經關閉。據法院文件顯示，疑犯4年前曾因酒駕被判入獄。



CIA總部距離首都華盛頓約14.5公里（9英里），其發言人表示：「執法部門對CIA總部外發生的一宗安全事件做出了回應。總部的前門目前已關閉，直至另行通知。員工請改行其他路線。我們將適時公布更多細節。」

CIA在其社交平台宣布，總部的前門目前已經關閉，直至另行通知：

2025年5月24日，圖為美國中央情報局（CIA）總部。（CIA facebook）

據路透社引述消息人士稱，事件發生於周四凌晨4時左右，沒有安全人員受傷。美國全國廣播公司（NBC）引述執法官員稱，該女子初步確認為27歲的Monia Spadaro，目前正接受槍傷治療。執法人員認為其槍傷並不致命。

報道指女子駕駛的車輛並未進入中央情報局大院，事件中保安人員並沒有受傷。

圖為2022年9月24日，美國中情局大樓內。（Reuters）

維珍尼亞州阿靈頓一般地方法院（Arlington General District Court）的文件顯示，Monia Spadaro 在2021年被判酒駕罪名成立，判囚180天，緩期執行。