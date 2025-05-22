美國哥大畢業禮爆撐巴勒斯坦集會　舉牌燒證書警拘2人｜有片

美國哥倫比亞大學（Columbia University）去年因出現撐巴勒斯坦示威暫停畢業儀式，早前又因特朗普政府不滿其處理示威方式不當，遭華府「閂水喉」。校方周三（5月21日）舉行新一屆畢業儀式時，校外爆發撐巴勒斯坦集會，還有畢業生當場撕毀畢業證書並焚燒。警方到場與示威者發生肢體衝突，至少拘捕2人。



大約有1.2萬名畢業生及約2.5萬名親朋好友參加當日舉行的畢業儀式，期間有反以色列的畢業生在臨近百老匯大道（Broadway）一側的校門外集會，譴責以色列在加沙加強對加沙的攻勢。

不僅是校外發生集會，有畢業生在畢業儀式上也呼喊聲援。當時代理校長希普曼（Claire Shipman）在致辭時提及同為哥大的巴籍研究生哈利勒（Mahmoud Khalil），她指身為國際生的哈利勒享有言論自由，政府不能因此打壓他。這番話贏得部份畢業生贊同，人群中爆發要求釋放哈利勒的聲音。

2025年5月20日，美國紐約，圖為畢業證書在示威期間被燒毀。（Reuters）

一個名為哥大種族隔離撤資運動（CUAD）的團體在畢業儀式舉行前夕於社交平台發文，呼籲在畢業儀式當天在校外舉行挺巴示威，批評哥大校方投資以色列國內組織，涉嫌推動以色列對加沙巴人實行種族滅絕，而「在種族滅絕之下，不能有如常舉行的畢業典禮」。