美國參議院推翻加州2035年禁售燃油車計劃　通用汽車表示歡迎

路透社報道，美國參議院周四（5月22日）投票推翻加州一項提議在2035年停止銷售純燃油汽車的計劃，並已將該法案上交給總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署。報道指該項決定將推翻前總統拜登（Joe Biden）政府去年12月頒布的一項促進電動車和油電混合車銷售的豁免令。



據報道，拜登執政時期，美國家環境保護局（EPA）推出一項豁免令，允許加州在2035年，新銷售汽車中至少80%必須為電動車、最多20%必須為插電式混合動力汽車。

2024年4月2日，美國加州聖布魯諾一處停車場，一輛Tesla汽車正在充電。（新華社）

報道指，代表通用汽車（General Motors）、豐田、福士（Volkswagen，又稱大眾）和現代汽車的汽車創新聯盟（The Alliance for Automotive Innovation），對此決定表示讚賞。

該組織的行政總裁博澤拉（John Bozzella）表示：「事實上，（原計劃中的）這些電動車銷售目標根本無法實現。如果真的要達到這些目標，（傳統車企）就需要將有限的資本，大量投去從特斯拉購買合規信用積分。」

通用汽車亦發聲明對投票結果表示歡迎，稱其將「汽車的排放標準與現時的市場現實接軌」（align emissions standards with today’s market realities）。

2025年4月18日，美國密歇根州底特律，通用汽車（General Motors）旗下標域（Buick）2025系列的Envision（昂科威）SUV停放在的一間標域的經銷店內。（Reuters）

參議院同日還投票撤銷了美國環保署2023年一項計劃，該計劃批准加州增加零排放重型卡車數量。

特朗普今年上任以來就一直針對電動車，1月20日他就發布行政命令，取消拜登政府通過的電動車優惠，還稱反對所有人擁有電動車。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普在第一資本體育館展示自己簽署的行政命令。（Reuters）

美國眾議院同日通過一另項法案，將終止針對新型電動車的7500美元（約5.87萬港元）的稅收抵免，並對電動車徵收新的250美元（約1957港元）道路維修年費、廢除旨在促進生產電動車的車輛排放規則。該規則要求2026年加州汽車必須有35%零排放車型。