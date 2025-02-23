Tesla美國召回超過37.5萬架電動車　因動力轉向輔助裝置缺陷

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）宣布，將在美國召回超過376,241輛電動車，原因是動力轉向輔助裝置（Power Steering Assist System）存在缺陷。



據新華社報道，美國家公路交通安全管理局（U.S. National Highway Traffic Safety Administration）指，此次召回涉及部份使用舊版軟件的2023年款Model 3和Model Y車型。

特斯拉旗下暢銷車型Model Y在華售價，上月下探至23萬9900元的歷史新低。（路透社）

官方聲明表示，受影響車輛的電子助力轉向輔助裝置的印刷電路板（printed circuit boards）可能承受過度壓力，導致車輛在停止後重新加速時失去動力轉向輔助，從而增加駕駛難度，進而提高事故風險。

特斯拉強調，目前尚未發現與這一缺陷相關的事故或人員傷亡事件，公司已發布免費的軟件更新以解決問題。

2024年7月23日，美國新澤西州帕拉默斯，數輛特斯拉（Tesla）電動車停放在的特斯拉特約經銷商店外。（Reuters）

車主預計將在3月25日收到相關召回通知信件。

動力轉向輔助裝置是一種通過電子、液壓或電動機系統，協助駕駛員更輕鬆轉動方向盤的技術，以提升駕駛體驗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

