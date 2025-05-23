日本擬收緊外國人更換駕駛執照標準　冀減低交通意外情況

日本最近發生多宗涉及外國籍司機的交通意外，當局5月22日稱會審視外國駕駛執照轉換成日本版本的規定，希望提升駕駛人士的水平。



共同網報道，日本警察廳長官楠芳伸向傳媒表示，在現有的更換駕駛執照的制度下，涉及外國人的交通意外個案明顯上升，因此當局正擬定新計劃，並採取必需步驟堵塞問題。

根據目前規定，赴日的短期外國旅客可以將下塌酒店或其他住宿地方作為住址，以申請日本的駕駛執照，即使他們需要通過道路知識及駕駛技巧測試，申請者只需在10條問題中答對至少7條就可過關，合格率更接近九成，因此被部分國會議員批評太過簡單。

2025年5月15日下午9時30分，日本警方拖走了涉嫌在埼玉縣三鄉市撞傷4名小學生的車輛。（@FNNnewsCH）

當局計劃要求申請者必需提供在日本居住地證明，以及考慮增加筆試的問題數量等。而警察廳的數據顯示，在2023年有6萬宗外國駕駛執照轉成日版，比對上一年增加近1.2萬宗。

日本警方18日拘捕2名中國籍男子，涉嫌上週在埼玉縣撞到4名小學生後不顧而去，其中司機更懷疑酒後駕駛；當局19日亦拘捕一名秘魯人，指他在一條高速公路上逆線行駛，並與多架汽車碰撞，造成4人受傷。

一名香港女子今年初在日本靜岡縣自駕遊期間，駕車意外撞入一間麵店，造成兩人受傷。（SBS News截圖）

消息指，這兩宗事件的涉事司機都是持有外國駕駛執照換成日本版本，亦持有居住證明。眾議員、前防長小野寺五典認為，這些事件嚴重威脅日本民眾安全；內閣官房長官林芳正強調，政府會密切與相關部門及機構合作，研究對策。