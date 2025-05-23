哈佛大學被中止招收國際生資格　特朗普政府：為助長反猶主義負責

美國國土安全部（DHS）於5月22日發聲明，宣布取消哈佛大學（Harvard University）招收國際學生的資格。聲明中表示，部長諾姆（Kristi Noem）下令終止哈佛大學「學生及交流訪問者計劃」（SEVP）的認證。路透社稱，此舉意味著哈佛大學不能再招收國際學生，現有的外國學生必須轉學，否則將失去合法身份。



哈佛聲明斥政府報復性行動違法

哈佛大學發聲明，批評政府此舉非法，屬報復性行動，可能對大學造成嚴重損害。校方聲明稱，校方將全力捍維接待國際學生和學者的能力，目前這些學生和學者來自140多個國家，為哈佛乃至整個國家帶來巨大貢獻。



4月12日，麻省劍橋有示威者集會，要求哈佛抵抗特朗普政府的要求。（Reuters）

國土安全部：須為與中共合作等行為負責 招收外國學生屬「特權」

路透社報道，國土安全部部長諾姆發聲明稱，「本屆政府要求哈佛大學對校園內助長暴力、反猶太主義以及與中國共產黨合作的行為負責。」、「大學招收外國學生並從更高的學費中獲益，以充實其數十億美元的捐贈基金，這是一種特權，而不是權利。」

消息最早由美國《紐約時報》報道，指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已於同日通知哈佛大學（Harvard University），停止該校招收國際學生的權利。報道指出，這是政府向哈佛大學施壓，要求遵守特朗普議程的重大舉措。

圖為2025年1月17日，獲提名為任國土安全部長的諾姆（Kristi Noem）出席參議院的確認聽證會。（Reuters）

要求提供曾參與「違法」活動外國學生資料 傳近日反覆爭論

《紐約時報》報道，國土安全部早前要求，哈佛大學必須提供所有曾參與「已知違法」或「危險」活動的外國學生的資訊。據3位了解談判情況的人士透露，針對國土安全部提出要求的合法性，政府及校方近日反覆爭論，促使特朗普政府作出最新的決定。

報道指諾姆已致函通知校方，「哈佛大學的學生及交流訪問者計劃」（SEVP）認證立即被撤銷」。《紐約時報》稱已獲得該這封信的副本。

圖為2024年4月25日，美國哈佛大學的學生在校內紥營，舉行支持巴勒斯坦示威（Reuters）。

此前已中止逾22億元資助 特朗普揚言撤免稅地位

特朗普政府早前批評，哈佛大學未能有效解決校內反猶太主義問題，要求遵守一系列「改革」要求，以換取被中止的22億美元（約171.53億港元）聯邦資助可望恢復，但遭到校方拒絕，哈佛並對政府發起法律訴訟。特朗普揚言，要取消哈佛招收國際學生的資格和免稅地位。

哈佛為應對政府「斷糧」威脅，將於7月1日開始的下一個學年中，削減校長25%的薪資，並且停招新員工，現有員工則面臨凍薪。