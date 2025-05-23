特朗普政府中止哈佛招國際生資格　路透社：冀切斷大學關鍵收入

美國土安全部5月22日發聲明，宣布取消哈佛大學（Harvard University）招收國際學生的資格。路透社稱，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府這一舉動是為了切斷大校透過國際生學費所獲得的關鍵收入來源。



報道指，哈佛大學現時有6,800名國際學生，佔其總入學人數27%；同樣被特朗普針對的哥倫比亞大學（Columbia University）於2023年有39%的學生是國際生。

美國家教育統計中心2023年數據顯示，其他43間擁有至少1,000名學生的大學中，國際學生比例甚至上述大學更高。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

報道引述中央密蘇里大學前校長、教育顧問Chuck Ambrose稱，由於國際學生更有可能支付全額學費，他們實際上是在補貼其他接受資助的學生。

田納西大學大學教授Robert Kelchen則指出，特朗普此舉的目的，顯然與此前削減相關學術機構研究經費、補助的目的相同—經濟打擊不配合政府要求的大學。