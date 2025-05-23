哈佛大學遭禁收留學生　中國學生稱陷恐慌模式　專家談法律戰勝算

特朗普（Donald Trump）政府與著名學府哈佛大學（Harvard University）的矛盾愈見升級，5月22日更突然宣布禁止哈佛招收國際學生，在學留學生也將要轉校。國際學生大受影響，據外媒報道，有中國留學生形容眾人陷入「恐慌模式」，也有學生指變「哈佛難民」（Harvard refugee），不少中國留學生取消回國機票，留在美國尋求法律意見。專家則指，哈佛若打法律戰有一定勝算。



綜合路透社、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，中國留學生是哈佛國際學生內的最大群體，在哈佛修讀物理研究課程的24歲張姓留學生（Zhang，音譯）表示，許多中國學生擔心自己的簽證狀況和實習前景，一些人則認為學校可能會在法律戰勝出。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

她指「我想中國學生社群肯定會比其他社群更容易感覺是受到針對的」，又稱「有些朋友建議我，如果事情惡化，盡量不要留在目前住處，因為他們認為移民和海關執法局的人員可能會把我從公寓帶走。」

另一中國留學生Zilin Ma指，消息剛傳出數小時，學生們處於恐慌模式（panic mode）中，眾人都在等待會發生什麼事，他指「特朗普政府認為我們不是這個國家的有價值資產…… 我不知道該說什麼，這是恥辱，太令人失望了。」

2025年4月29日，哈佛大學內的學生參加集會反對特朗普削減聯邦政府對大學的資助。（Reuters）

路透社指，不少中國留學生取消回國機票，留在美國尋求法律意見。

來自瑞典的留學生Leo Gerden稱，過去數週大家都在制訂新計劃，「若這件事實現，每個人都必須制訂 B計劃（plan B），但我們希望哈佛大學能為我們而爭取。」

圖為美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem），2025年5月21日她出席在美國康涅狄格州新倫敦舉行的海岸防衛隊學院畢業典禮。（Reuters）

外界預計哈佛有可能會發動法律戰，挑戰特朗普政府的決定，里士滿大學（University Of Richmond）法律專家托比亞斯（Carl Tobias）稱，哈佛大學很可能會在麻省（Massachusetts）的聯邦法院提起訴訟，「哈佛大學將主張（美國國土安全部）部長的行為是武斷、反複無常」，他認為法院很可能會裁定部長無權取消哈佛的國際學生計劃。

另一法律專家Elliot Williams也向傳媒指，撤銷學校認證要通過完善的法律程序，但政府似乎未遵守這些程序。