不止哈佛　特朗普政府批哥大「故意漠視」猶太學生遭騷擾

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府5月22日除了宣布取消哈佛大學招收國際生資格外，還指控哥倫比亞大學自2023年10月以來，「故意漠視」校園內猶太學生遭到的騷擾，違反聯邦民權法。



據美媒報道，美國衛生部（HHS）民權辦公室指控哥大違反1964年《民權法案》第6章，該法禁止在接受聯邦資助的任何計劃和活動中，基於種族、膚色或國籍歧視。

2025年5月7日，美國紐約，哥倫比亞大學（Columbia University）巴特勒圖書館（Butler Library）發生挺巴抗議活動。（Reuters）

政府稱哥大「一直未能保護猶太學生」，且直到去年夏天才建立有效的打擊反猶太主義機制。政府進一步指控哥大未能調查教室內的惡意破壞行為、對校內舉行的抗議活動執行限制，以及在回應猶太學生的投訴時遵守政策。

美國衛生部民權辦公室代理主任阿切瓦爾（Anthony Archeval）在新聞發布會上表示：「調查詳細記錄哥大的猶太學生在過去19個多月中忍受的惡劣環境。我們鼓勵哥大與我們合作，達成一項能真正保護猶太學生的改革協議」。