特朗普與哈佛大學衝突激化　一文看政府8大改革校政要求

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府5月22日突然發聲明，宣布取消哈佛大學（Harvard University）招收國際學生的資格，引起極大爭議。事實上，特朗普政府與哈佛的爭執已持續多時，政府4月向哈佛發信提出8大改革要求，校方表明拒絕配合。



特朗普政府之前在4月11日向哈佛發信，要求對方改革，提出多項要求，《哈佛學生報》（Harvard Crimson）整理當中內容，並指信函提到的要求表明特朗普有意重塑哈佛大學的內部運作：

改革治理

特朗普政府在信中要求哈佛大學削弱熱衷於「激進主義」而非學術研究的終身教職和非終身教職人員、管理人員的權力。

信中沒明確指出「激進主義優先於學術研究」是甚麼意思，但信中措詞似乎引用保守派的觀點，即研究種族、性別等領域是「激進主義」而不是學術研究。

圖為2025年5月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮見證駐華大使珀杜（David Perdue）宣誓就職，並向媒體發表講話。（Reuters）

審查學術課程

特朗普政府要求哈佛大學委託第三方審查那些助長反猶太主義或「反映意識形態俘虜」的項目，又另外要求審查數個政府點名的個別項目。

信中還提到，該第三方須挑出2023年10月7日之後歧視猶太或以色列學生、煽動學生違反校規的教職員，並對相關人士進行處分。

強化觀點多樣性

與第2項要求類似，政府命令哈佛大學對附屬機構的「觀點多樣性」（Viewpoint diversity）進行第3方審查，倘審查發現大學未能達政府的標準，校方必須調整其教職員工和學生的「組成」。

信中解釋說，如果政府發現大學缺乏「觀點多樣性」，那麼學方將被要求吸納「足夠數量」的教職員或學生來增加校園的意識形態多樣性。

進行抄襲檢查

信中要求大學檢查教職員的學術成果是否涉及抄襲，並在招募過程展開抄襲審查。

2025年4月29日，美國麻省劍橋市，來自瑞典的哈佛大學學生於「自由學生組織」（Students for Freedom）組織的集會上發表講話。（Reuters）

改革學生紀律

政府於信中要求哈佛將其紀律政策責任，從學校行政委員會和文理學院教務委員會轉移開來，集中整合到學校中央管理機構之下。

校報分析，政府這一要求是為了將大學的運作置於行政部門而非教師的控制之下。

另外，信中還要求哈佛在必要時請求警察對付學生示威者，以阻止任何違反時間、地點和方式規則的事件。

取消認可部份學生組織

政府要求大學撤回對提倡犯罪行為或反猶活動學生組織的認可和資助，並對相關成員進行處分。

消除「多元、公平和包容」原則

特朗普政府在信中重申，哈佛大學須削減所有「多元、公平和包容」相關事項，包括停止任何基於種族、膚色、宗教、性別或國籍的招募或錄取決定。

而且政府要求哈佛提交其招聘職員和招募學生流程的數據，其中包括申請者或考生的種族、膚色、國籍與成績等。

2025年4月12日，美國麻省劍橋，示威者在劍橋公園聚集，呼籲哈佛大學（Harvard University）高層抵抗特朗普政府對學校校政的干涉。（Reuters）

加強監控國際學生

最後，政府要求哈佛加強對國際學生的監控，大學須即時舉報違反行為準則的國際學生，並排除涉及支持恐怖主義或反猶太主義的國際入學申請。

校報稱，政府在信中似乎還提出對入學申請者進行意識形態測試的建議，稱校方應在招生過程中篩走敵視美國價值觀及其制度的申請人。