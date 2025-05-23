特朗普禁哈佛大學招收留學生　前財長抨擊：暴政

前美國財政部長薩默斯（Lawrence Summers）嚴厲抨擊特朗普政府不讓哈佛大學招收國際學生的決定，並呼籲校方反擊。



哈佛大學名譽校長薩默斯向彭博電視台說：「這是惡毒的、非法的、不智的，且造成極大傷害。」他說，6000名才華橫溢的年輕人想來美國學習，為什麼要剝奪他們的機會呢？

「哈佛的第一步是抗拒」，「這就是暴政」。

特朗普的團隊以「不安全的校園環境」和涉嫌與中國共產黨有聯繫為由，禁止哈佛大學招收國際學生。美國國土安全部星期四（5月22日）取消哈佛大學獲得的學生和交流學者項目資質，還說現有國際學生必須轉學，否則將失去合法身份。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

新華社引述國土安全部的聲明說，國土安全部長諾姆宣佈這一決定是對全國所有大學和學術機構的警告。諾姆說，「招收國際學生是一項特權，而非權利」，由於哈佛大學屢次違反聯邦法律，這項特權已撤銷。

中國承諾支持留學生

針對特朗普政府阻止哈佛大學招收外國留學生的決定，中國表明將維護中國留學生與學者的合法權益。

2025年5月21日，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）出席在美國康涅狄格州新倫敦舉行的海岸防衛隊學院畢業典禮。（Reuters）

外交部發言人毛寧星期五（23日）在例行新聞發布會上說，中方一貫反對將教育合作政治化。她指出，美方此舉無疑將損害其形象和信譽。她還補充說，中美教育合作對雙方都有利。

本文獲《聯合早報》授權轉載

