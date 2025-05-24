日本米價4月按年暴升98% 全國核心CPI連續44個月上升
撰文：聯合早報
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日本總務省5月23日發布的數據顯示，4月米價按年上漲98.4%。受大米等食品價格大幅上升影響，今年4月日本去除生鮮食品後的核心消費價格指數（CPI）同比上漲3.5%至110.9，從2020年的100連續44個月飆升。
數據顯示，4月大米類價格按年上漲98.4%，連續7個月創下史上最大漲幅。
日本政府此前已投放庫存米試圖抑制價格，但效果並不明顯，價格依然居高不下。據日本時事通信社報道，在與米相關的商品價格中，飯糰增加了18.1％，壽司（外出用餐）增加了5.0％。朱古力上漲31.0%，咖啡豆上漲24.8%。
此外，4月能源價格按年上漲9.3%，進一步推高物價。其中，電費上漲13.5%，汽油價格上漲6.6%。
據新華社報道，針對不斷上漲的大米價格，新上任的農林水產大臣小泉進次郎23日表示，將以2000多日圓（約110多港元）的價格向市場投放5公斤裝的儲備米，儲備米最快6月初上市。
日本首相石破茂如履薄冰
彭博社指出，過去一年日本米價漲一倍多，造成家庭預算緊張，人們不得不另尋他路。局勢愈演愈烈，有些學校減少以米飯為主的午餐，在一個將餐食視為兒童健康成長關鍵的國家，此舉非同小可。
日本7月份將舉行全國參議院選舉，食品通脹令執政的自民黨極為頭疼。時任農林水產部長江藤拓幾天前誇誇其談，說他從沒買過大米，支持者送的太多，只要願意他隨時可以賣掉，三天後他就引咎辭職。石破茂在竭力避免步其後塵。
日本各大新聞機構發佈的調查顯示，石破茂內閣的支持率已跌至就任以來最低。食品價格上漲，引發是否應通過降低消費稅來平抑物價上漲的爭論。反對黨藉機嚴厲批評前農業部長，稱其不接地氣，不理解物價飆升時的民間疾苦。
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