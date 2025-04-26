日本米價一年翻倍　民眾外遊托米返國急增　政府提醒未申報恐違法

日本米價近期持續維持上升趨勢，最新統計數字指米價在過去一年貴了一倍。而隨著日本米價高居不下，越來越多日本民眾趁外遊返國的時候將外國米托回日本。日本的檢疫部門提醒民眾，每年依法可以攜帶100公斤以內自用大米回國免繳關稅，惟需出示生產國的檢驗證明書，且入關時也要接受額外檢查；違者除白米被沒收，並面臨3年以下有期徒刑及300萬日圓（約16.2萬港元）的罰款。



日本放送協會（NHK）4月25日引述農業省報道，調查顯示，截至4月13日當周，一袋5 公斤大米的平均售價為4,217日元（約228港元）。這一價格比去年同期上漲超過一倍。

東京成田機場的檢疫官員表示，自去年夏天開始，越來越多前往印度和泰國等亞洲國家的日本遊客，開始將他們在海外購買的大米帶返日本。

檢疫官員指，這類遊客的數量從今年3月左右開始迅速增加。

據報道，近期從韓國攜帶大米入境的人數也在增加，許多人從韓國帶回5至10公斤的大米。

檢疫部門的官員提醒日本民眾，個人若想要進口精緻大米到日本，需事先取得出​​口國政府機構所簽發的證明書，並在入境日本時接受大米檢查。

2025年4月14日，日本東京，餐廳Shokudou Arata的老闆Arata Hirano將美國加州種植的大米倒入電飯煲煮飯。（Reuters）

預計從4月26日開始的春假期間，將有大量日本民眾出國旅行。成田機場植物檢疫中心的一位官員呼籲出國旅行的人們，如果他們計劃攜帶大米進入日本，請務必獲得檢疫證明。