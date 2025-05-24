Labubu︱英顧客為搶購公仔上演全武行　Pop Mart：全線下架｜有片

內地潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）旗下公仔Labubu風靡全球，這款由出生在香港的藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作的角色俘獲一眾消費者。近日，英國有顧客在門店排隊爭搶Labubu，一度大打出手造成混亂。泡泡瑪特周一（5月19日）宣布，全英國16間分店暫停發售該系列公仔，直至6月才恢復。



龍家昇於2015年創立系列故事The Monsters，2019年他與泡泡瑪特簽約合作，推出The Monsters盲盒公仔。其中長相古靈精怪的Labubu大受歡迎。

據英國廣播公司（BBC）報道，Labubu公仔在英國售價由13.5英鎊至50英鎊（約143到530港元）不等，稀有款式更可在二手平台如Vinted和eBay炒至數百英鎊（約數千港元）。

出生在香港的藝術家龍家昇（Kasing Lung）於2015年創造了系列故事The Monsters，2019年他與泡泡瑪特簽約合作，推出The Monsters盲盒公仔。其中長相古靈精怪的Labubu大受歡迎。（Instagram/ kasinglung）

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英國顧客為搶Labubu上演全武行：

近日網上有影片顯示，有英國顧客在泡泡瑪特門店排隊購買Labubu時，疑因搶不到公仔爆粗口和大打出手。據BBC報道，泡泡瑪特倫敦斯特拉特福（Stratford ）分店的顧客 Victoria Calvert 親歷現場混亂場面，當時是凌晨3時：「有人大喊大叫，說Labubu已經賣完了。我甚至目睹一名職員和一名顧客的打鬥。」

英國金融公司Hargreaves Lansdown資金與市場主管Susannah Streeter表示，是泡泡瑪特限制庫存並以盲盒形式出售娃公仔的銷售策略，引發了粉絲的狂熱：「失控​​的排隊人群最終可能影響該品牌的趣味性和吸引力，這或許是暫停銷售的原因。」