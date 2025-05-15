Labubu母公司泡泡瑪特逆市破頂　晉「雙紅底」股　市值逾2600億

Labubu母公司泡泡瑪特（9992）今早曾攻破200元大關，晉身「雙紅底」股，高見200.8元，再創新高。最新報197.7元，升2.1%，市值高達2,655億元，成交額為6.38億元。



泡泡瑪特承接去年升浪，今年至今再累升逾1倍。外界已多次將泡泡瑪特列為潛在染藍股份。

泡泡瑪特去年多賺近1.9倍

產品熱賣， 帶動泡泡瑪特去年業績有明顯增長。去年擁有人應佔溢利為31.25億元（人民幣‧下同），按年增加188.8%，按非國際財務報告準則經調整純利為34.03億元，按年增加185.9%。派末期息81.46分。

公司指出年內來自內地業務收入為79.72億元，按年增加52.3%，分部業績為26.37億元，按年增加112.8%。港澳台及海外業務收入增加375.2%至50.65億元，分部業績為18.14億元，按年增加850%。

料今年收入可達200億元

董事長兼CEO王寧業績說明會上預期，集團2025年收入有信心達200億元，按年增長逾50%，預計海外及港澳台地區銷售額突破100億元，按年增長逾100%，並希望未來逐步實現從百億到千億收入的邁進。

而泡泡瑪特早前公布，今年第一季度整體收益按年增長1.65倍至1.7倍，其中，中國收益增長95%至1倍，而海外收益更大升4.75倍至4.8倍。