特朗普警告：蘋果以外　三星及其他海外手機生產商皆面臨25%關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公開發文警告蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克（Tim Cook），指假如在美國銷售的iPhone不是在美國製造，蘋果將必須向美國政府繳納至少25%的關稅。特朗普其後在白宮表示，三星及其他品牌的智能手機若不是在美國生產，同樣將面臨25%的關稅。特朗普指針對智能手機的關稅將在6月底前宣布。



據路透社報道，特朗普在其社交平台撰文指：「我很久以前就告訴蘋果公司的庫克，我預期他們在美國銷售的iPhone要在美國製造和生產，而不是在印度或其他地方。若不是這樣，蘋果必須向美國繳納至少25%的關稅。感謝你對此事的關注！」

2025年5月23日，特朗普在其社交平台撰文指：「我很久以前就告訴蘋果公司的庫克，我預期他們在美國銷售的iPhone要在美國製造和生產，而不是在印度或其他地方。若不是這樣，蘋果必須向美國繳納至少25%的關稅。感謝你對此事的關注！」（X@TruthTrumpPosts）

特朗普同日在白宮簽署行政命令時向記者表示，他提議對蘋果徵收的25%關稅也將適用於三星和其他智能手機生產商。

特朗普指：「（若不一視同仁），就不公平了」，並補充說白宮將「在六月底之前宣布相關的關稅。」

特朗普強調：「他們若在這裏（美國）建造工廠，就沒有關稅。（我認為）他們將會在這裏（美國）建廠。」

2025年5月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

蘋果行政總裁庫克近日曾表示，蘋果正在增加在印度的生產線。有媒體指蘋果期望在未來能夠讓印度生產所有銷往美國的iPhone。

Informa TechTarget一份分析報告指，儘管中國依然為蘋果生產80%的iPhone，當中只有34%被銷往美國。

對於蘋果試圖提高在印度的生產能力，特朗普只是冷淡地回應：「我說去印度（生產）沒問題，但要在這裏銷售那些手機就需要繳交關稅。」