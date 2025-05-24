哈佛大學獲批臨時禁制令　叫停特朗普政府禁收國際生命令

美國媒體5月23日（周五）報道，一名聯邦法官頒布臨時禁制令，暫時叫停特朗普政府（Donald Trump，又譯川普）剝奪哈佛大學（Harvard University）招收國際學生的資格。



據哈佛大學學生報《哈佛深紅報》（Harvard Crimson）報道，地區法官伯勒斯（Allison Burroughs）在哈佛大學同日提出訴訟數小時後做出了裁決。

哈佛大學在訴訟中辯稱，特朗普政府撤銷其「學生和交流訪客計劃」（Student and Exchange Visitor Program，SEVP）認證，是對哈佛大學拒絕政府基於意識形態的政策要求的「明顯報復」（clear retaliation）。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

據報道，伯勒斯對哈佛提出的訴求表示同意，認為如果國土安全部的行動繼續進行，哈佛大學「將在有機會在法庭聽取各方意見之前，遭受直接且無法彌補的傷害」（will sustain immediate and irreparable injury before there is an opportunity to hear from all parties）。

報道指臨時禁制令即時生效，並可能持續到案件聆訊結束。伯勒斯已排期於27日（下周二）舉行案件狀態聆訊（status hearing），並於29日（下周四）再次舉行聆訊，以決定是否發布初步禁制令（preliminary injunction）。哈佛大學需要獲得初步禁制令，以防止國土安全部的命令在臨時禁制令到期後生效。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）商學院校園內行走。（Reuters）

美國土安全部（DHS）22日（周四）發聲明，宣布終止哈佛大學「學生和交流訪客計劃」的認證，此舉代表哈佛大學將不能再招收國際學生，現時在校的國際生亦必須轉學，否則將失去合法留在美國的簽證。命令同時要求哈佛大學在25日（本周日）之前交出該部門所要求的文件。

哈佛大學23日（周五）迅速作出反應，向波士頓聯邦法院提出訴訟指，禁止招生國際生的決定「公然違反」美國憲法第一修正案和其他聯邦法律。