哈佛大學獲批臨時禁制令　叫停特朗普政府禁收國際生命令

美國媒體5月23日(周五)報道,一名聯邦法官頒布臨時禁制令,暫時叫停特朗普政府(Donald Trump,又譯川普)剝奪哈佛大學(Harvard University)招收國際學生的資格。



據哈佛大學學生報《哈佛深紅報》(Harvard Crimson)報道,地區法官伯勒斯(Allison Burroughs)在哈佛大學同日提出訴訟數小時後做出了裁決。

哈佛大學在訴訟中辯稱,特朗普政府撤銷其「學生和交流訪客計劃」(Student and Exchange Visitor Program,SEVP)認證,是對哈佛大學拒絕政府基於意識形態的政策要求的「明顯報復」(clear retaliation)。

2025年4月15日,美國麻省劍橋市,人們在哈佛大學(Harvard University)的校園中行走。(Reuters)

據報道,伯勒斯對哈佛提出的訴求表示同意,認為如果國土安全部的行動繼續進行,哈佛大學「將在有機會在法庭聽取各方意見之前,遭受直接且無法彌補的傷害」(will sustain immediate and irreparable injury before there is an opportunity to hear from all parties)。

報道指臨時禁制令即時生效,並可能持續到案件聆訊結束。伯勒斯已排期於27日(下周二)舉行案件狀態聆訊(status hearing),並於29日(下周四)再次舉行聆訊,以決定是否發布初步禁制令(preliminary injunction)。哈佛大學需要獲得初步禁制令,以防止國土安全部的命令在臨時禁制令到期後生效。

2025年4月15日,美國麻省劍橋市,人們在哈佛大學(Harvard University)商學院校園內行走。(Reuters)

美國土安全部(DHS)22日(周四)發聲明,宣布終止哈佛大學「學生和交流訪客計劃」的認證,此舉代表哈佛大學將不能再招收國際學生,現時在校的國際生亦必須轉學,否則將失去合法留在美國的簽證。命令同時要求哈佛大學在25日(本周日)之前交出該部門所要求的文件。

哈佛大學23日(周五)迅速作出反應,向波士頓聯邦法院提出訴訟指,禁止招生國際生的決定「公然違反」美國憲法第一修正案和其他聯邦法律。